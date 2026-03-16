lunes 16 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de marzo de 2026 - 19:16
País.

Cristina Fernández de Kirchner durísima antes de su declaración por la causa Cuadernos

Cristina Fernández de Kirchner volverá a Comodoro Py para declarar por la causa Cuadernos este martes y hablo antes de la competencia.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner habló antes de presentarse en los tribunales de Comodoro Py por la causa Cuadernos este martes, y lo hizo con fuertes críticas ante los jueces que la citaron de manera presencial, y cuestionó la política económica de Javier Milei.

Lee además
Cristina Kirchner.
Justicia.

Rechazaron los pedidos de Cristina Kirchner para que le saquen la tobillera y flexibilicen las visitas
Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner
Congreso.

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández

El texto

Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla. El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada ‘Cuadernos’, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de ‘presencialidad’. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el ‘show debe continuar’”, puso la ex mandataria en un mensaje que publicó en sus redes sociales.

“Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana… Faltaba más…”, agregó. “Igualmente, las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar (como le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero”.

“Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne… un lujo y cada vez más gente en situación de calle”, agregó.

Embed

Y para cerrar, la dirigente de la oposición completó con otro párrafo especial: “Sólo por mencionar algunas de las imágenes de la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina”.

Además, aludió a la causa $LIBRA que investiga el accionar de Javier Milei: “Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase ‘la moral como política de Estado’, habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares".

La presencia de Cristina Fernández de Kirchner en la justicia

La audiencia está pactada para este martes a las 9 de la mañana, donde la titular del Partido Justicialista tendrá la opción de hablar ante el Tribunal Oral Federal 7. La indagatoria será presencial y será transmitida en vivo por YouTube.

Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, son los integrantes del tribunal que lleva adelante el juicio de los Cuadernos. En la sala de audiencias estarán mañana la fiscal general de juicio Fabiana León y su equipo de trabajo, las defensas de los acusados convocados a declarar, público y prensa que se acrediten. Hay lugar para 200 personas en total.

Cristina Fernández de Kirchner
Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner.

Tras la declaración de Cristina Kirchner, será el turno del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. El listado se completa con el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Federal en el kirchnerismo, Roberto Baratta; su ex secretario privado Nelson Lazarte; el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens; el ex secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, y el ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rechazaron los pedidos de Cristina Kirchner para que le saquen la tobillera y flexibilicen las visitas

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández

8M: Cristina Kirchner salió al balcón y saludó a la militancia desde su domicilio

Causa Cuadernos: Cristina será indagada de manera presencial el próximo martes

Diputados de la oposición piden reactivar la comisión que investigaba el caso $libra

Lo que se lee ahora
Comenzó el paro nacional universitario durante toda esta semana con actividades - Imagen de archivo   
País.

Comenzó el paro nacional universitario durante toda esta semana

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

El Estado empresario y la privatización de sus sociedades. El caso de la SAPEM JUJUY DIGITAL.
Jujuy.

El Estado empresario y la privatización de sus sociedades. El caso de la SAPEM JUJUY DIGITAL.

Murió un motociclista tras chocar contra un paredón en Mariano Moreno (imagen ilustrativa realizada con IA)
Policial.

Murió un motociclista tras chocar contra un paredón en Mariano Moreno

La semana llega con un aumento progresivo de las temperaturas: qué va a pasar con las lluvias
Jujuy.

Llega un aumento progresivo de las temperaturas: qué va a pasar con las lluvias

Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2026 video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy tras la victoria ante Colegiales trepó en el podio: cómo se ubica en la tabla

Choque y fuga en el ingreso a Monterrico: buscan al conductor de un vehículo
Jujuy.

Choque y fuga en el ingreso a Monterrico: buscan al conductor de un vehículo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel