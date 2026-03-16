Cristina Fernández de Kirchner durísima antes de su declaración por la causa Cuadernos

Cristina Fernández de Kirchner habló antes de presentarse en los tribunales de Comodoro Py por la causa Cuadernos este martes, y lo hizo con fuertes críticas ante los jueces que la citaron de manera presencial, y cuestionó la política económica de Javier Milei.

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“ Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla . El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada ‘Cuadernos’, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de ‘presencialidad’. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el ‘show debe continuar’”, puso la ex mandataria en un mensaje que publicó en sus redes sociales.

“Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana… Faltaba más …”, agregó. “Igualmente, las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar (como le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero”.

“Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos ; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne… un lujo y cada vez más gente en situación de calle”, agregó.

Embed Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla.



El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada “Cuadernos”, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de “presencialidad”. Es… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 16, 2026

Y para cerrar, la dirigente de la oposición completó con otro párrafo especial: “Sólo por mencionar algunas de las imágenes de la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina”.

Además, aludió a la causa $LIBRA que investiga el accionar de Javier Milei: “Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase ‘la moral como política de Estado’, habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares".

La presencia de Cristina Fernández de Kirchner en la justicia

La audiencia está pactada para este martes a las 9 de la mañana, donde la titular del Partido Justicialista tendrá la opción de hablar ante el Tribunal Oral Federal 7. La indagatoria será presencial y será transmitida en vivo por YouTube.

Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, son los integrantes del tribunal que lleva adelante el juicio de los Cuadernos. En la sala de audiencias estarán mañana la fiscal general de juicio Fabiana León y su equipo de trabajo, las defensas de los acusados convocados a declarar, público y prensa que se acrediten. Hay lugar para 200 personas en total.

Cristina Fernández de Kirchner Cristina Fernández de Kirchner.

Tras la declaración de Cristina Kirchner, será el turno del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. El listado se completa con el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Federal en el kirchnerismo, Roberto Baratta; su ex secretario privado Nelson Lazarte; el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens; el ex secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, y el ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa.