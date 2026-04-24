La Justicia ordenó el decomiso de los bienes de Cristina Fernández Kirchner y sus hijos

Cristina Fernández de Kirchner.

La ejecución de 111 bienes inmuebles fue ordenada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, tras rechazar los últimos planteos de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez en la causa Vialidad. La medida alcanza propiedades vinculadas a la expresidenta y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, además de inmuebles del empresario y sus empresas.

Las defensas de los condenados cuestionaron la medida. Los abogados de la expresidenta y sus hijos argumentaron que varios de los bienes decomisados a Máximo y Florencia fueron heredados de Néstor Kirchner o recibidos por cesión en 2016, y que algunos fueron adquiridos con anterioridad al período de la maniobra investigada.

Qué bienes alcanza la medida Según se detalló en el fallo firmado por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, del decomiso confirmado, corresponden 84 inmuebles a Lázaro Báez, uno a Cristina Kirchner, dos a Austral Construcciones S.A., tres a Kank y Costilla S.A., dos a Loscalzo y Del Curto S.R.L., y 19 a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.

Los jueces explicaron que, ante la fungibilidad del dinero y su posible mezcla con activos lícitos, alcanza con acreditar una “coincidencia temporal y una vinculación económica razonable” entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva. “Exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible y terminaría vaciando de contenido el decomiso”, sostuvo la sentencia. Todos los bienes decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia para su administración y eventual venta.

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