La industria y la construcción en Argentina volvieron a retroceder en abril

La industria y la construcción volvieron a caer en abril, de acuerdo con los informes publicados por el INDEC. Los datos corresponden al Índice de Producción Industrial Manufacturero y al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción.

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En el caso de la industria, el organismo informó una baja interanual del 2,8% respecto del mismo mes de 2025. Además, la serie desestacionalizada mostró una caída del 2,1% frente a marzo.

La construcción también tuvo números negativos. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción registró una baja interanual del 2,8% y un retroceso del 4% en comparación con marzo. Sin embargo, el acumulado del primer cuatrimestre mostró una suba del 2,1%.

Según el informe del INDEC, 12 de las 16 divisiones de la industria manufacturera tuvieron caídas interanuales en abril. Entre las bajas más fuertes aparecieron productos textiles, con una caída del 22,2%; maquinaria y equipo, con 20,2%; y prendas de vestir, cuero y calzado, con 15,9%.

También retrocedieron otros equipos, aparatos e instrumentos; industrias metálicas básicas; vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes; productos minerales no metálicos; caucho y plástico; muebles y colchones; alimentos y bebidas; otro equipo de transporte; y productos de metal.

En contraste, algunos rubros mostraron datos positivos. Sustancias y productos químicos crecieron 16,7%; madera, papel, edición e impresión subió 4,1%; refinación del petróleo avanzó 5,6%; y productos de tabaco registró una mejora del 6,5%.

Qué pasó con la construcción

En la construcción, el informe mostró subas en algunos insumos como hierro redondo y aceros, pinturas y otros materiales. Sin embargo, hubo caídas en mosaicos, yeso, cales, asfalto, cemento portland, hormigón elaborado, pisos y revestimientos, ladrillos huecos, placas de yeso y artículos sanitarios.

Tras la difusión de los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el indicador tendencia-ciclo siguió con variaciones positivas tanto en industria como en construcción.