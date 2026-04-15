Industriales del norte pidieron declarar la emergencia del sector

La Unión Industrial de Jujuy (UIJ) participó de la 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino . De manera conjunta con las demás entidades que integran UNINOR, los industriales solicitaron formalmente la declaración de la emergencia industrial para la región.

Reunión. Caída de la actividad industrial en Argentina y situación en el norte el país

En un bloque consolidado, las uniones industriales del NOA-NEA presentaron un documento crítico ante vicegobernadores y legisladores en Tucumán , advirtiendo sobre el fuerte impacto de la crisis en la producción local .

El documento fue expuesto ante lo funcionarios de las diez provincias del norte, señalando un escenario de marcado deterioro en la actividad productiva, la pérdida de puestos de trabajo y las crecientes dificultades estructurales que afectan la competitividad del entramado industrial jujeño y regional.

Federico Gatti Federico Gatti y la reunión de los industriales del norte

Federico Gatti, en representación de la UIJ, junto a referentes de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, suscribió el petitorio que busca visibilizar la urgencia de medidas específicas para el sector.

“Sin industria no hay Nación. Sin industria no hay región”, enfatiza el cierre del manifiesto, advirtiendo que, en contextos de baja diversificación económica como el de las provincias del Norte Grande, el cierre de una industria suele tener efectos sociales y económicos de difícil retorno.

Propuestas de la UNINOR para la recuperación

Durante la jornada de trabajo, los industriales elevaron propuestas concretas para paliar la crisis, entre las que se destacan la creación de una Comisión Especial para avanzar en una Ley de Emergencia Industrial con alcance regional.

Además, marcan la necesidad del alivio en la presión fiscal y solicitan la intervención ante el ARCA para suspender ejecuciones fiscales y revisión de los esquemas impositivos provinciales y municipales. Por ultimo destacan la gestión de saldos a favor para garantizar la libre disponibilidad de los saldos acumulados de Ingresos Brutos, cuya retención compromete la liquidez necesaria para la operación de las fábricas.

Con esta acción, la Unión Industrial de Jujuy reafirma su compromiso con la defensa de la producción local y el empleo genuino, trabajando en unidad con el resto del Norte Grande para revertir el actual contexto de crisis.