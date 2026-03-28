Nueva planta industrial en Palpalá: Ferigutti apuesta a la producción y prevé generar más empleo en Jujuy

Con la presencia de autoridades provinciales, dirigentes políticos y empresarios, quedó inaugurada la nueva planta industrial de la firma Ferigutti , un proyecto que busca potenciar la industria metalmecánica en Jujuy y fortalecer el entramado productivo local.

Policiales. Contrabando en Jujuy: operativo dejó secuestros y sospechosos a disposición de la Justicia

El acto puso en valor el rol de la inversión privada en el crecimiento económico de la provincia, destacando especialmente el compromiso de empresas locales que deciden expandirse dentro del territorio jujeño.

La nueva planta se especializa en la fabricación de estructuras metálicas y equipamiento industrial , incluyendo galpones, puentes grúa, hornos y tanques, entre otros desarrollos vinculados al sector metalmecánico.

Desde la empresa señalaron que se trata de una instalación de primer nivel, resultado de años de trabajo y crecimiento sostenido en la provincia, donde la firma cuenta con una extensa trayectoria.

image

Más empleo y proyección de crecimiento

Actualmente, la empresa cuenta con alrededor de 60 trabajadores, pero uno de los principales objetivos es ampliar la planta de personal y alcanzar entre 100 y 120 empleados por turno, lo que implicaría un fuerte impacto en la generación de empleo local.

Este crecimiento no solo beneficiará a la firma, sino que también dinamizará a proveedores, pymes y servicios vinculados a la actividad industrial.

image

Palpalá, un polo industrial estratégico

La elección de Palpalá no es casual. La ciudad tiene una histórica vinculación con la industria del acero, especialmente por el legado de Altos Hornos Zapla, lo que la posiciona como un punto clave para el desarrollo industrial en la provincia.

En ese contexto, la instalación de nuevas empresas en el Parque Industrial refuerza el perfil productivo de la zona y abre nuevas oportunidades económicas.

RENATO FERIGUTTI – Gerente Nueva planta industrial de Ferigutti RENATO FERIGUTTI – Gerente Nueva planta industrial de Ferigutti

Durante la inauguración, funcionarios destacaron la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para impulsar inversiones, generar empleo genuino y diversificar la matriz productiva de Jujuy.

Además, remarcaron que este tipo de proyectos cobra mayor relevancia en un contexto de crecimiento de sectores como la minería, que demandan servicios industriales y tecnológicos.

La nueva planta de Ferigutti se suma así a una serie de iniciativas que buscan consolidar a Palpalá como uno de los polos industriales más importantes de la provincia, con expectativas de expansión y desarrollo sostenido en los próximos años.