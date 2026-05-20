En Jujuy cultivan una papa que se cocina en sólo dos minutos

Lo que parecía una charla más sobre plantas medicinales y productos regionales terminó revelando una curiosidad que sorprendió a Carlín . Durante una recorrida por una feria campesina, una mujer llegada desde Hornocal contó que cultiva 42 variedades de papa andina y una de ellas tiene una particularidad que llamó la atención.

Jujuy. Arranca "Carlín y la gente" por la pantalla de Canal 4 con una propuesta imperdible

Canal 4. Llega "Carlín y la Gente": las historias que se viven en la calle llegan a la pantalla en Jujuy

“¿Qué tipo de papa tiene?”, preguntó Carlín. La respuesta fue inesperada. “Tengo 42 variedades de papa”, contó la vendedora.

Entre las distintas variedades, comenzó a enumerar algunas : tune morada, tune blanca, tune rosada, collariza, chacarera y azuleja . Pero hubo una que despertó la curiosidad. “Papa tune morada. Esa tiene cocción rapidita”, explicó.

Y enseguida agregó el dato que sorprendió a todos: “Es la más ligera. En dos minutos ya florece” . La productora explicó que la papa tune tiene distintas variantes y forma parte de los cultivos tradicionales que mantiene desde hace años.

Embed - La historia de una vendedora que emocionó a Carlín

Cultivos andinos y producción familiar

La mujer contó que gran parte de los alimentos que produce salen directamente de su trabajo diario y del cultivo familiar. Además de papas, aseguró que siembran trigo, lenteja, poroto y otros productos típicos de la región. También explicó que muchas de las papas se consumen prácticamente sin procesamiento. “Va directo a la olla, sin pelar. Todo orgánico”, contó.

Además de cultivos y variedades andinas, la mujer también llevó hierbas medicinales y productos naturales a la feria. Durante la charla compartió conocimientos sobre distintas plantas, remedios caseros y formas tradicionales de producción que aprendió con los años.

papa andina Jujuy tiene una gran variedad genética de papa andina.

Cuándo y dónde ver Carlin y la Gente

Todos los sábados desde las 13, Carlín Andrade sale a recorrer las calles de Jujuy para encontrarse con personajes, historias, anécdotas, sabores y escenas cotidianas que forman parte de la vida de la provincia. Carlin y la Gente se emite por Canal 4 de Jujuy y también puede seguirse en vivo a través del streaming de El Cuatro en YouTube.

Con una propuesta cercana y espontánea, el programa pone el foco en aquello que ocurre todos los días: ferias, barrios, encuentros inesperados y personas que tienen algo para contar. Porque muchas veces las mejores historias aparecen en la calle.