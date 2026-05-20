En Jujuy cultivan una papa que se cocina en sólo dos minutos

Lo que parecía una charla más sobre plantas medicinales y productos regionales terminó revelando una curiosidad que sorprendió a Carlín. Durante una recorrida por una feria campesina, una mujer llegada desde Hornocal contó que cultiva 42 variedades de papa andina y una de ellas tiene una particularidad que llamó la atención.
“¿Qué tipo de papa tiene?”, preguntó Carlín. La respuesta fue inesperada. “Tengo 42 variedades de papa”, contó la vendedora.
La papa que se cocina rapidísimo
Entre las distintas variedades, comenzó a enumerar algunas: tune morada, tune blanca, tune rosada, collariza, chacarera y azuleja. Pero hubo una que despertó la curiosidad. “Papa tune morada. Esa tiene cocción rapidita”, explicó.
Y enseguida agregó el dato que sorprendió a todos: “Es la más ligera. En dos minutos ya florece”. La productora explicó que la papa tune tiene distintas variantes y forma parte de los cultivos tradicionales que mantiene desde hace años.
Embed - La historia de una vendedora que emocionó a Carlín
Cultivos andinos y producción familiar
La mujer contó que gran parte de los alimentos que produce salen directamente de su trabajo diario y del cultivo familiar. Además de papas, aseguró que siembran trigo, lenteja, poroto y otros productos típicos de la región. También explicó que muchas de las papas se consumen prácticamente sin procesamiento. “Va directo a la olla, sin pelar. Todo orgánico”, contó.
Además de cultivos y variedades andinas, la mujer también llevó hierbas medicinales y productos naturales a la feria. Durante la charla compartió conocimientos sobre distintas plantas, remedios caseros y formas tradicionales de producción que aprendió con los años.
papa andina
Jujuy tiene una gran variedad genética de papa andina.
Cuándo y dónde ver Carlin y la Gente
Todos los sábados desde las 13, Carlín Andrade sale a recorrer las calles de Jujuy para encontrarse con personajes, historias, anécdotas, sabores y escenas cotidianas que forman parte de la vida de la provincia. Carlin y la Gente se emite por Canal 4 de Jujuy y también puede seguirse en vivo a través del streaming de El Cuatro en YouTube.
Con una propuesta cercana y espontánea, el programa pone el foco en aquello que ocurre todos los días: ferias, barrios, encuentros inesperados y personas que tienen algo para contar. Porque muchas veces las mejores historias aparecen en la calle.
Embed - CARLÍN Y LA GENTE | Una mañana en la Feria Campesina Pucará
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