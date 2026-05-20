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20 de mayo de 2026 - 10:57
Cocina.

En Jujuy cultivan una papa que se cocina en sólo dos minutos

Durante una recorrida de Carlin y la Gente, una productora de Hornocal sorprendió al mostrar variedades de papas andinas y reveló un dato que llamó la atención: una de ellas se cocina en tiempo récord.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
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“¿Qué tipo de papa tiene?”, preguntó Carlín. La respuesta fue inesperada. “Tengo 42 variedades de papa”, contó la vendedora.

Y enseguida agregó el dato que sorprendió a todos: “Es la más ligera. En dos minutos ya florece”. La productora explicó que la papa tune tiene distintas variantes y forma parte de los cultivos tradicionales que mantiene desde hace años.

Embed - La historia de una vendedora que emocionó a Carlín

Cultivos andinos y producción familiar

La mujer contó que gran parte de los alimentos que produce salen directamente de su trabajo diario y del cultivo familiar. Además de papas, aseguró que siembran trigo, lenteja, poroto y otros productos típicos de la región. También explicó que muchas de las papas se consumen prácticamente sin procesamiento. “Va directo a la olla, sin pelar. Todo orgánico”, contó.

Además de cultivos y variedades andinas, la mujer también llevó hierbas medicinales y productos naturales a la feria. Durante la charla compartió conocimientos sobre distintas plantas, remedios caseros y formas tradicionales de producción que aprendió con los años.

papa andina
Jujuy tiene una gran variedad genética de papa andina.

Jujuy tiene una gran variedad genética de papa andina.

Cuándo y dónde ver Carlin y la Gente

Todos los sábados desde las 13, Carlín Andrade sale a recorrer las calles de Jujuy para encontrarse con personajes, historias, anécdotas, sabores y escenas cotidianas que forman parte de la vida de la provincia. Carlin y la Gente se emite por Canal 4 de Jujuy y también puede seguirse en vivo a través del streaming de El Cuatro en YouTube.

Con una propuesta cercana y espontánea, el programa pone el foco en aquello que ocurre todos los días: ferias, barrios, encuentros inesperados y personas que tienen algo para contar. Porque muchas veces las mejores historias aparecen en la calle.

Embed - CARLÍN Y LA GENTE | Una mañana en la Feria Campesina Pucará

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