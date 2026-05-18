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18 de mayo de 2026 - 21:40
Jujuy.

Ciudad de Nieva: qué calle estará cortada durante 30 días por obras

La Municipalidad informó una restricción vehicular en una calle de Ciudad de Nieva por obras de repavimentación.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cortes por repavimentación en Ciudad de Nieva

Cortes por repavimentación en Ciudad de Nieva

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dispuso una restricción vehicular sobre calle Obispo Padilla, en el barrio Ciudad de Nieva, por el inicio de obras de repavimentación de calzada en hormigón simple. La medida rige desde este lunes 18 de mayo y tendrá una duración estimada de 30 días.

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Corte y restricciones en Ciudad de Nieva

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que los trabajos se desarrollarán sobre calle Obispo Padilla, en el tramo comprendido entre avenida Libertad y Coronel Dávila.

Habrá cortes y desvíos en Ciudad de Nieva esta semana - Imagen creada con IA
Habrá cortes y desvíos en Ciudad de Nieva esta semana - Imagen creada con IA

Habrá cortes y desvíos en Ciudad de Nieva esta semana - Imagen creada con IA

Recomiendan usar vías alternativas

Desde el municipio solicitaron a los conductores que habitualmente circulan por el acceso al barrio Ciudad de Nieva utilizar caminos alternativos mientras duren las obras. La vía recomendada es calle Obispo Munch, para luego retomar por Coronel Dávila.

Además, pidieron a vecinos y automovilistas circular con máxima precaución en la zona intervenida, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal de tránsito apostado en el lugar, para garantizar la seguridad vial y el orden vehicular durante los trabajos.

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