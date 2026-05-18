Ciudad de Nieva: qué calle estará cortada durante 30 días por obras

Cortes por repavimentación en Ciudad de Nieva

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dispuso una restricción vehicular sobre calle Obispo Padilla, en el barrio Ciudad de Nieva, por el inicio de obras de repavimentación de calzada en hormigón simple. La medida rige desde este lunes 18 de mayo y tendrá una duración estimada de 30 días.

Corte y restricciones en Ciudad de Nieva La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que los trabajos se desarrollarán sobre calle Obispo Padilla, en el tramo comprendido entre avenida Libertad y Coronel Dávila.

Durante ese período, se ejecutarán tareas de repavimentación con el objetivo de mejorar la infraestructura vial del sector y optimizar la circulación en una zona de alto tránsito dentro del barrio Ciudad de Nieva.

Habrá cortes y desvíos en Ciudad de Nieva esta semana - Imagen creada con IA Habrá cortes y desvíos en Ciudad de Nieva esta semana - Imagen creada con IA Recomiendan usar vías alternativas Desde el municipio solicitaron a los conductores que habitualmente circulan por el acceso al barrio Ciudad de Nieva utilizar caminos alternativos mientras duren las obras. La vía recomendada es calle Obispo Munch, para luego retomar por Coronel Dávila. Además, pidieron a vecinos y automovilistas circular con máxima precaución en la zona intervenida, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal de tránsito apostado en el lugar, para garantizar la seguridad vial y el orden vehicular durante los trabajos.

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