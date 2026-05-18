Menores al volante en Jujuy: desde qué edad se puede sacar el carnet de conducir y requisitos

La presencia de menores conduciendo motos y otros vehículos vuelve a abrir una pregunta clave: ¿desde qué edad se puede sacar la licencia de conducir y cuáles son los requisitos? En Argentina, la edad mínima cambia según el tipo de rodado y, en todos los casos de menores, la autorización de los padres es un punto central.
Para manejar ciclomotores, la licencia puede obtenerse desde los 16 años. Sin embargo, el menor debe contar con autorización de sus progenitores y no puede llevar pasajeros. En cambio, para conducir un auto, una camioneta o una motocicleta, la edad mínima es 17 años, también con autorización de los padres. En el caso de las motos, a esa edad solo se habilita el manejo de vehículos de menos de 150 centímetros cúbicos de cilindrada.
Cuándo se puede sacar una licencia profesional
Las licencias profesionales recién pueden tramitarse desde los 21 años. Esto incluye la clase C para camiones sin acoplado y vehículos comprendidos en la clase B; la clase D para transporte de pasajeros, emergencia y seguridad; y la clase E para camiones articulados, con acoplado o maquinaria especial no agrícola.
En la Argentina no existe una edad máxima establecida por ley para renovar la licencia de conducir.
Menores al volante: desde qué edad se puede sacar la licencia de conducir.
También se aclaró que las autoridades locales pueden modificar las edades mínimas para conducir. Además, no existe un límite máximo de edad para tener licencia, aunque desde los 65 años debe acreditarse la aptitud psicofísica cada tres años y, a partir de los 70, todos los años.
En ese sentido, Cecilia Rivero, directora de la dirección de Emisión de Licencias de Conducir, le dijo a Canal 4 que "las licencias se puede obtener desde los 16 años solo un ciclomotor y con autorización firmada por escribano. Desde los 17 años una moto de hasta 150 cc".
"Hemos notado en el último mes un fuerte incremento para tramitar licencia de motos. Los costos van a diferir de acuerdo a la cantidad de años, el de 5 años es de $47 mil", añadió.
Embed - Cecilia Rivero, directora de la dirección de Emisión de Licencias de Conducir
La responsabilidad recae sobre los adultos
En paralelo, en Jujuy preocupa la cantidad de menores detectados al mando de motos. Desde la Policía advirtieron que muchos circulan sin documentación, sin autorización y en algunos casos realizan maniobras peligrosas o participan de picadas.
La oficial principal Emilce Ceballos explicó que cuando se detecta a un menor manejando, el acta no se labra contra él, sino contra sus padres o responsables. Esto responde al criterio de responsabilidad objetiva: se sanciona al adulto que permitió o facilitó que el menor conduzca. “La mayoría tiene conocimiento ya que son los mismos que le proveen el rodado a su hijo”, advirtió.
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