Hasta qué edad se puede renovar la licencia de conducir.

Con el envejecimiento de la población y el incremento de la esperanza de vida , crece la inquietud respecto hasta qué edad está permitido conducir dentro del marco legal . No es una cuestión menor, ya que la licencia de conducir es un documento obligatorio para circular, y su renovación está cada vez más condicionada a evaluaciones y controles.

En la Argentina no hay un tope de edad fijado por la normativa para renovar el carnet de conducir . En otras palabras, una persona puede continuar manejando aun en edades avanzadas , siempre que apruebe los exámenes requeridos en cada renovación y acredite que conserva las aptitudes físicas y cognitivas necesarias para la conducción.

En lugar de establecer una edad límite , el sistema actual adapta la vigencia de la licencia según la franja etaria del conductor. Así, cuanto mayor es la edad, menor resulta el período de validez del registro, lo que implica controles médicos y administrativos más frecuentes.

En la Argentina no existe una edad máxima establecida por ley para renovar la licencia de conducir.

En la Ciudad de Buenos Aires , la duración del permiso de conducir se define en función de distintos rangos de edad . El esquema vigente dispone lo siguiente:

De 16 a 39 años: 10 años

De 40 a 49 años: 6 años

De 50 a 69 años: 4 años

Desde los 70 años: 2 años

El sistema vigente ajusta la duración del registro en función de la edad.

Desde los 65 años en adelante, también suele requerirse la realización de controles médicos más completos. Estas evaluaciones adicionales tienen como objetivo verificar que el conductor mantenga reflejos adecuados, buena capacidad visual y aptitudes suficientes para manejar de forma segura.

La legislación nacional, mediante la Ley de Tránsito, establece una única limitación específica: no se habilita la emisión inicial de licencias profesionales a personas mayores de 65 años. No obstante, esta disposición no impide que quienes ya cuentan con ese tipo de registro puedan seguir renovándolo.

En algunas jurisdicciones, además del examen psicofísico obligatorio, se podrá someter a los adultos mayores a pruebas extra para renovarles la licencia de conducir.

En la provincia de Buenos Aires, los períodos de validez del carnet suelen ser más reducidos y pueden diferir de acuerdo con cada municipio. De manera general, se organizan de la siguiente forma:

Menores de 18 años: 1 año la primera vez y 3 años en la siguiente

Entre 21 y 65 años: hasta 5 años de vigencia

En el caso de las personas mayores, las exigencias pueden volverse más estrictas. En ciertos distritos, por ejemplo, se solicita rendir nuevamente la evaluación teórica, además del examen psicofísico que es obligatorio.

Hasta qué edad se puede renovar la licencia de conducir.

Requisitos para renovar la licencia de conducir

Las condiciones son, en general, similares en ambas jurisdicciones y no están determinadas únicamente por la edad. Para realizar la renovación del carnet es necesario:

Contar con el Documento Nacional de Identidad en vigencia

en vigencia No registrar multas pendientes y abonar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT)

y abonar el Superar la evaluación psicofísica correspondiente

correspondiente Demostrar habilidades básicas de lectoescritura

Para las licencias profesionales, se incorpora además la presentación del certificado de antecedentes penales. Asimismo, se controla que el solicitante no esté incluido en el registro de deudores alimentarios morosos, situación que puede impedir la entrega del carnet.

La vigencia del registro no es igual para todos, ya que varía según la edad y la jurisdicción; qué tener en cuenta al renovarlo.

Cuando el registro de conducir vence, queda prohibida la circulación, aun si el conductor ya cuenta con un turno programado para su renovación. Por este motivo, se aconseja comenzar el trámite con suficiente antelación para prevenir posibles sanciones.