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13 de abril de 2026 - 11:58
Policial.

Detuvieron a una mujer por emitir más de 3.400 aptos médicos truchos para licencias de conducir

Una causa por aptos médicos truchos derivó en allanamientos, secuestro de documentación y una mujer detenida en Salta.

Una empleada administrativa fue detenida en Salta, acusada de emitir aptos médicos truchos para licencias de conducir profesionales, en el marco de una investigación por presunta administración fraudulenta.

Una empleada administrativa fue detenida en Salta, acusada de emitir aptos médicos truchos para licencias de conducir profesionales, en el marco de una investigación por presunta administración fraudulenta.

El operativo en Salta fue encabezado por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, quien ordenó allanamientos en tres domicilios ubicados en el macrocentro y en barrio Pereyra Rozas.

El operativo en Salta fue encabezado por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, quien ordenó allanamientos en tres domicilios ubicados en el macrocentro y en barrio Pereyra Rozas.

Una mujer fue detenida en Salta en el marco de una causa que investiga la presunta emisión de más de 3.400 aptos médicos irregulares para la obtención de licencias profesionales de conducir. La investigación está a cargo de la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), y avanzó con allanamientos en distintos puntos de la capital salteña.

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De acuerdo con la información judicial, la detenida se desempeñaba como empleada administrativa de la Clínica Cruz Azul SRL, prestadora vinculada a la realización de estudios psicofísicos para choferes profesionales. La sospecha es que habría validado certificados sin que se hubieran realizado efectivamente los controles exigidos, cargándolos luego en el sistema oficial.

Cómo se detectó la maniobra en Salta

La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 23 de diciembre por el representante legal de la clínica, luego de advertir irregularidades en la emisión de aptos psicofísicos y en la facturación asociada. A partir de esa presentación, la Fiscalía comenzó a reunir documentación y a reconstruir el movimiento interno del sistema utilizado para validar los estudios.

Según la investigación, se habrían emitido 3.477 aptos psicofísicos presuntamente irregulares a través del REPRE, el Registro Provincial de Prestadores, sin que existieran constancias reales de atención médica en esos casos. También se detectó la generación de recibos de pago por prestaciones que, según la hipótesis fiscal, no se habrían concretado.

operativo en Salta
El operativo en Salta fue encabezado por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, quien ordenó allanamientos en tres domicilios ubicados en el macrocentro y en barrio Pereyra Rozas.

El operativo en Salta fue encabezado por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, quien ordenó allanamientos en tres domicilios ubicados en el macrocentro y en barrio Pereyra Rozas.

Allanamientos, documentación secuestrada y posibles cómplices

En las últimas horas se realizaron tres allanamientos en la ciudad de Salta, donde se secuestró documentación de interés para la causa y se concretó la detención de la sospechosa, que fue trasladada a la Alcaidía General. La Fiscalía también trabaja sobre inconsistencias detectadas en cuentas bancarias y en movimientos de dinero que podrían estar vinculados a la maniobra.

Otro de los puntos que investiga la Justicia es que la carga de aptos irregulares habría continuado incluso después de que la mujer dejara de prestar funciones en la clínica, el 12 de diciembre, lo que abrió una nueva línea sobre la posible participación de otras personas. De hecho, ya fueron identificados al menos dos presuntos colaboradores.

Qué investiga la Justicia

La pesquisa busca determinar cómo se emitieron esos certificados, quiénes intervinieron, si hubo una organización para cargar los aptos sin controles médicos reales y si la maniobra tuvo impacto sobre el otorgamiento de licencias profesionales para conducir. Por el tipo de documentación involucrada y por tratarse de aptos vinculados a la seguridad vial, la causa adquirió especial gravedad.

Por ahora, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas medidas. La prioridad está puesta en establecer el circuito completo de validación de los certificados, el rol de cada persona involucrada y el eventual alcance económico de la maniobra.

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