Muerte en la Maternidad de Alto Comedero: dos médicos serán imputados en la causa

Dos profesionales de la salud serán imputados la próxima semana en el marco de la investigación por la muerte de Yamila Chávez, la mujer que falleció el pasado 31 de mayo en la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” de Alto Comedero.

La causa por la muerte de Yamila Chávez en la Maternidad de Alto Comedero tuvo un avance clave . El Ministerio Público de la Acusación informó que dos profesionales de la salud, un hombre y una mujer, fueron citados para el próximo martes con el objetivo de que designen defensa técnica y sean formalmente informados de los hechos que se les atribuyen.

Policiales. Investigan la muerte de una mujer en la maternidad de Alto Comedero

El caso generó conmoción en Jujuy desde el primer momento. Yamila había llegado a la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” y murió horas después. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una insuficiencia cardiorrespiratoria por shock hipovolémico por hemoperitoneo , una hemorragia que, de acuerdo a la información preliminar, habría sido probablemente producida por un embarazo ectópico .

La investigación está a cargo del fiscal Aldo Lozano , titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas. Según informó el MPA, la calificación legal provisoria prevista para los profesionales es homicidio culposo , sin perjuicio de que pueda modificarse con el avance de la causa y la incorporación de nuevas pruebas.

En las últimas horas también se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a los profesionales investigados , donde se secuestró documentación y otros elementos de interés. Todo ese material será sometido a pericias para determinar si hubo responsabilidad en la atención médica que recibió la paciente.

Desde el inicio de la investigación, la Fiscalía ya había requerido la historia clínica de Yamila, documentación complementaria sobre su atención, declaraciones testimoniales y registros fílmicos del establecimiento sanitario. El objetivo es reconstruir con precisión qué ocurrió desde el ingreso de la mujer hasta su fallecimiento.

Muerte en el hospital de Alto Comedero: "Ellos la dejaron morir" Dos profesionales de la salud serán imputados la próxima semana en el marco de la investigación por la muerte de Yamila Chávez, la mujer que falleció el pasado 31 de mayo en la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” de Alto Comedero.

Una familia que espera respuestas

El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la familia de Yamila Chávez. Desde entonces, sus allegados vienen reclamando que se esclarezca lo ocurrido en la Maternidad de Alto Comedero y que se determine si existieron fallas, demoras o responsabilidades durante la atención.

El MPA indicó que el equipo fiscal mantiene contacto permanente con los familiares y sus representantes legales, brindando información sobre los avances dentro de los límites propios de una investigación en curso.

La citación de los dos profesionales marca un punto importante dentro de una causa sensible, dolorosa y atravesada por una pregunta central: qué pasó en esas horas en las que Yamila llegó al hospital buscando atención y terminó perdiendo la vida.

LO MÁS IMPORTANTE