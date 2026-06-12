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12 de junio de 2026 - 13:53
Jujuy.

Muerte en la Maternidad de Alto Comedero: dos médicos serán imputados en la causa

La causa investiga el fallecimiento de una mujer que había ingresado a la Maternidad Josefina Scaro de Alto Comedero y murió horas después.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Dos profesionales de la salud serán imputados la próxima semana en el marco de la investigación por la muerte de Yamila Chávez, la mujer que falleció el pasado 31 de mayo en la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” de Alto Comedero.

Dos profesionales de la salud serán imputados la próxima semana en el marco de la investigación por la muerte de Yamila Chávez, la mujer que falleció el pasado 31 de mayo en la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” de Alto Comedero.

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Muerte en la Maternidad de Alto Comedero: qué reveló la autopsia

El caso generó conmoción en Jujuy desde el primer momento. Yamila había llegado a la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” y murió horas después. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una insuficiencia cardiorrespiratoria por shock hipovolémico por hemoperitoneo, una hemorragia que, de acuerdo a la información preliminar, habría sido probablemente producida por un embarazo ectópico.

La imputación prevista y las medidas de la Fiscalía

La investigación está a cargo del fiscal Aldo Lozano, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas. Según informó el MPA, la calificación legal provisoria prevista para los profesionales es homicidio culposo, sin perjuicio de que pueda modificarse con el avance de la causa y la incorporación de nuevas pruebas.

En las últimas horas también se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a los profesionales investigados, donde se secuestró documentación y otros elementos de interés. Todo ese material será sometido a pericias para determinar si hubo responsabilidad en la atención médica que recibió la paciente.

Desde el inicio de la investigación, la Fiscalía ya había requerido la historia clínica de Yamila, documentación complementaria sobre su atención, declaraciones testimoniales y registros fílmicos del establecimiento sanitario. El objetivo es reconstruir con precisión qué ocurrió desde el ingreso de la mujer hasta su fallecimiento.

Muerte en el hospital de Alto Comedero: "Ellos la dejaron morir"
Dos profesionales de la salud ser&aacute;n imputados la pr&oacute;xima semana en el marco de la investigaci&oacute;n por la muerte de Yamila Ch&aacute;vez, la mujer que falleci&oacute; el pasado 31 de mayo en la Maternidad &ldquo;Dra. Josefina Scaro&rdquo; de Alto Comedero.

Dos profesionales de la salud serán imputados la próxima semana en el marco de la investigación por la muerte de Yamila Chávez, la mujer que falleció el pasado 31 de mayo en la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” de Alto Comedero.

Una familia que espera respuestas

El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la familia de Yamila Chávez. Desde entonces, sus allegados vienen reclamando que se esclarezca lo ocurrido en la Maternidad de Alto Comedero y que se determine si existieron fallas, demoras o responsabilidades durante la atención.

El MPA indicó que el equipo fiscal mantiene contacto permanente con los familiares y sus representantes legales, brindando información sobre los avances dentro de los límites propios de una investigación en curso.

La citación de los dos profesionales marca un punto importante dentro de una causa sensible, dolorosa y atravesada por una pregunta central: qué pasó en esas horas en las que Yamila llegó al hospital buscando atención y terminó perdiendo la vida.

LO MÁS IMPORTANTE

  • Dos profesionales de la salud serán imputados por la muerte de Yamila Chávez.
  • La citación está prevista para el próximo martes.
  • La calificación legal provisoria es homicidio culposo.
  • El caso ocurrió el 31 de mayo en la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” de Alto Comedero.
  • La Fiscalía realizó allanamientos y secuestró documentación vinculada a la investigación.

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