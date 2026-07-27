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27 de julio de 2026 - 18:56
Jujuy.

Cerraron temporalmente el Paso de Jama para transporte de carga por fuertes vientos

La restricción alcanza únicamente al transporte de carga y se mantendrá hasta que mejoren las condiciones meteorológicas en la frontera.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Fuertes vientos impiden la circulación normal en Paso de Jama.

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De acuerdo con el parte difundido desde el complejo fronterizo, las ráfagas impedían efectuar de manera segura los controles y las revisiones correspondientes a los camiones. Por este motivo, se resolvió suspender momentáneamente el paso de vehículos pesados.

Al momento de emitirse el informe, el cielo se encontraba despejado y la temperatura era de 5 grados, aunque la intensidad del viento generaba condiciones riesgosas para el trabajo del personal y el desplazamiento de las unidades de carga.

La restricción afecta solamente a los transporte de carga

Desde las autoridades remarcaron que no se trata de un cierre total del Paso de Jama. La atención permanece habilitada para vehículos particulares, colectivos, motocicletas y otros medios de transporte que necesiten cruzar la frontera entre Argentina y Chile.

La suspensión rige exclusivamente para camiones y continuará vigente hasta que las condiciones del tiempo y de transitabilidad permitan garantizar una circulación segura.

Aunque el cielo se encuentre despejado, las ráfagas pueden dificultar la estabilidad de los camiones, especialmente en sectores elevados y expuestos. También pueden impedir que los agentes realicen correctamente los procedimientos de control, inspección y revisión de la carga.

El Paso de Jama está habilitado pero piden circular con precaución por posibles cambios climáticos

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Una medida preventiva por las condiciones meteorológicas

El cierre temporal fue dispuesto con el objetivo de preservar la seguridad de los conductores y del personal que trabaja en el complejo fronterizo.

Las autoridades de ambos países mantienen un seguimiento permanente de la situación y evaluarán la reapertura para el transporte pesado cuando disminuya la intensidad del viento.

El sitio oficial del Gobierno nacional identifica al cruce como la conexión entre Paraje Jama, en Argentina, y San Pedro de Atacama, en Chile. Además, informa que el horario habitual de atención es de 9:00 a 19:15, aunque la operatoria puede modificarse por cuestiones meteorológicas o de seguridad.

El pronóstico oficial también anticipaba condiciones ventosas para la tarde del martes 28 de julio, con vientos del noroeste de entre 51 y 59 kilómetros por hora y visibilidad regular.

Recomendaciones antes de viajar hacia el Paso de Jama

Debido a que las condiciones en la zona de alta montaña pueden cambiar rápidamente, se recomienda consultar los reportes oficiales antes de iniciar el viaje.

Los conductores deben circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial y evitar permanecer innecesariamente en sectores expuestos al viento. El Gobierno nacional mantiene disponible el número (388) 4253630 para realizar consultas vinculadas con el complejo fronterizo.

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