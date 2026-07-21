Cerraron el Paso de Jama del lado chileno por malas condiciones climáticas

Paso de Jama.

El Paso de Jama no se encuentra habilitado para el ingreso a Chile debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas este martes 21 de julio en territorio chileno.

Según el informe difundido por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de Jujuy, la medida se adoptó ante la presencia de precipitaciones intermitentes y viento blanco sobre la Ruta 27-CH, situación que afecta la seguridad para circular.

El cierre comenzó a las 10:40 Las autoridades informaron que la Dirección de Vialidad de Chile dispuso el cierre de la ruta a la altura del kilómetro 43 desde las 10:40.

Paso de Jama cerrado. A partir de esta situación y en coordinación con autoridades argentinas, se determinó el cierre temporal para los ingresos a Chile a través del Complejo Fronterizo Jama.

La restricción continuará vigente hasta que las condiciones meteorológicas y de transitabilidad permitan garantizar un desplazamiento seguro por la Ruta 27-CH. Las salidas desde Chile continúan habilitadas De acuerdo con la actualización oficial, la atención para las personas que salen de Chile se mantiene con normalidad. Quienes tengan previsto viajar hacia el vecino país deberán aguardar una nueva actualización sobre la habilitación del paso fronterizo.

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