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21 de julio de 2026 - 07:16
Mercado.

Qué frutas y verduras bajaron de precio y cuáles podrían subir en Jujuy

Se registraron fuertes cambios en los precios mayoristas de frutas y verduras que sirven como referencia de las tendencias que podrían verse en las verdulerías de Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
FRUTAS MERCADO (1)

El último informe del Mercado Central de Buenos Aires mostró cambios importantes en los precios mayoristas de frutas y verduras. El zapallito y la frutilla encabezaron las bajas de la semana, mientras que el zapallo registró el mayor incremento.

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Si bien estos valores no se reflejan automáticamente en las verdulerías de Jujuy, suelen anticipar la evolución de los precios que podrían verse en los comercios de la provincia y del resto del NOA en los próximos días.

Qué frutas y verduras bajaron de precio

Entre las hortalizas, el zapallito fue el producto que registró la mayor baja de la semana, con una caída del 22,33%. Según el informe, la disminución respondió a una mayor oferta, que permitió mejorar el abastecimiento y hacer retroceder los precios.

Otra de las bajas más importantes fue la de la frutilla, que redujo su valor promedio un 18,33% gracias a una mayor disponibilidad del producto. También descendieron los precios de la lechuga, favorecida por un mercado bien abastecido y una demanda más moderada debido a las bajas temperaturas; del pimiento, por el mayor ingreso de mercadería, y de la mandarina, impulsada por una amplia oferta de variedades. En el caso de la banana, los valores se acomodaron por el buen nivel de abastecimiento.

Por su parte, la papa y la naranja mostraron pocas variaciones y mantuvieron precios estables durante la última semana.

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Los productos que más aumentaron

En el otro extremo, el zapallo encabezó las subas con un incremento del 39,24%. El Mercado Central explicó que este aumento se debe al cambio de zonas productivas: mientras disminuye la disponibilidad del producto almacenado, la nueva producción todavía no alcanza a cubrir la demanda, lo que genera una presión alcista sobre los precios.

Además del zapallo, también aumentaron la acelga, afectada por una menor disponibilidad como consecuencia de las condiciones climáticas; la cebolla, por el ingreso de partidas de mejor calidad provenientes de Río Negro; la uva, debido a la comercialización de fruta importada de Chile y Brasil; y la palta, cuyo precio subió por una mayor presencia de producto importado.

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