El último informe del Mercado Central de Buenos Aires mostró cambios importantes en los precios mayoristas de frutas y verduras. El zapallito y la frutilla encabezaron las bajas de la semana, mientras que el zapallo registró el mayor incremento.

Si bien estos valores no se reflejan automáticamente en las verdulerías de Jujuy, suelen anticipar la evolución de los precios que podrían verse en los comercios de la provincia y del resto del NOA en los próximos días.

Qué frutas y verduras bajaron de precio Entre las hortalizas, el zapallito fue el producto que registró la mayor baja de la semana, con una caída del 22,33%. Según el informe, la disminución respondió a una mayor oferta, que permitió mejorar el abastecimiento y hacer retroceder los precios.

Otra de las bajas más importantes fue la de la frutilla, que redujo su valor promedio un 18,33% gracias a una mayor disponibilidad del producto. También descendieron los precios de la lechuga, favorecida por un mercado bien abastecido y una demanda más moderada debido a las bajas temperaturas; del pimiento, por el mayor ingreso de mercadería, y de la mandarina, impulsada por una amplia oferta de variedades. En el caso de la banana, los valores se acomodaron por el buen nivel de abastecimiento.

Por su parte, la papa y la naranja mostraron pocas variaciones y mantuvieron precios estables durante la última semana. Qué frutas y verduras bajaron de precio y cuáles podrían subir en Jujuy Los productos que más aumentaron En el otro extremo, el zapallo encabezó las subas con un incremento del 39,24%. El Mercado Central explicó que este aumento se debe al cambio de zonas productivas: mientras disminuye la disponibilidad del producto almacenado, la nueva producción todavía no alcanza a cubrir la demanda, lo que genera una presión alcista sobre los precios. Además del zapallo, también aumentaron la acelga, afectada por una menor disponibilidad como consecuencia de las condiciones climáticas; la cebolla, por el ingreso de partidas de mejor calidad provenientes de Río Negro; la uva, debido a la comercialización de fruta importada de Chile y Brasil; y la palta, cuyo precio subió por una mayor presencia de producto importado. Qué verduras buscan más los jujeños

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