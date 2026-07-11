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11 de julio de 2026 - 14:38
Jujuy.

Por las heladas, frutas y verduras aumentaron hasta un 50% en Jujuy

Las bajas temperaturas afectaron la oferta y provocaron aumentos de entre el 40% y el 50% en algunos productos de frutas y verduras del Mercado de Abasto.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
frutas y verduras
Precios de las frutas y verduras en este invierno: Pimientos, chauchas, berenjenas, frutillas y uvas registraron subas por las heladas. Un vendedor detalló los precios actuales.

Precios de las frutas y verduras en este invierno: Pimientos, chauchas, berenjenas, frutillas y uvas registraron subas por las heladas. Un vendedor detalló los precios actuales.

Precios de las frutas y verduras en este invierno: Pimientos, chauchas, berenjenas, frutillas y uvas registraron subas por las heladas. Un vendedor detalló los precios actuales.

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El comerciante señaló que las condiciones climáticas adversas registradas durante los últimos días impactaron principalmente en pimientos, chauchas, arvejas, angolitas y berenjenas. También se observaron valores elevados en frutas como la frutilla y la uva.

Según explicó, las subas no alcanzaron a toda la mercadería, sino únicamente a los productos afectados por las heladas, la disponibilidad y la calidad. En esos casos, estimó un incremento promedio de entre el 40% y el 50%.

Precios de las frutas y verduras en este invierno: Pimientos, chauchas, berenjenas, frutillas y uvas registraron subas por las heladas. Un vendedor detalló los precios actuales.

Precios de las frutas y verduras en este invierno: Pimientos, chauchas, berenjenas, frutillas y uvas registraron subas por las heladas. Un vendedor detalló los precios actuales.

Cuánto cuestan las verduras en el Mercado de Abasto

Uno de los productos que más aumentó fue el pimiento, que anteriormente se comercializaba entre $3.000 y $4.000 y ahora alcanza los $5.000, de acuerdo con la calidad.

Las chauchas, que costaban alrededor de $3.000, pasaron a venderse cerca de los $4.000. En tanto, las angolitas subieron de $1.500 a $2.000.

El vendedor aclaró que los precios pueden variar según el estado y la calidad de cada producto, dos características que también se ven afectadas por las bajas temperaturas.

“Hubo bastantes aumentos por el tema de la temperatura. Estos días hubo una helada impresionante, así que subió un poco la verdura” “Hubo bastantes aumentos por el tema de la temperatura. Estos días hubo una helada impresionante, así que subió un poco la verdura”

Precios de las frutas y verduras en este invierno: Pimientos, chauchas, berenjenas, frutillas y uvas registraron subas por las heladas. Un vendedor detalló los precios actuales.

Precios de las frutas y verduras en este invierno: Pimientos, chauchas, berenjenas, frutillas y uvas registraron subas por las heladas. Un vendedor detalló los precios actuales.

La frutilla también tiene un precio elevado

Entre las frutas, la frutilla comenzó a ingresar al mercado con valores superiores a los habituales. Según el comerciante, actualmente se vende desde los $10.000 en adelante, dependiendo principalmente del tamaño y la calidad.

A pesar del precio, aseguró que continúa siendo un producto demandado debido a que se utiliza en postres y preparaciones de confiterías.

La frutilla recién está saliendo y, por el tema de las heladas, tiene un precio alto. Generalmente está de $10.000 para arriba”, detalló.

La uva pasó de $2.000 a valores de hasta $8.000

Otro de los aumentos importantes se observó en la uva. El vendedor sostuvo que anteriormente podía encontrarse a valores de entre $2.000 y $3.000, mientras que actualmente se comercializa entre $6.000, $7.000 y $8.000.

La diferencia se relaciona con que, durante esta época del año, las uvas disponibles son generalmente importadas y llegan desde otros lugares.

Cuándo podrían bajar los precios

El comerciante explicó que los valores suelen comenzar a disminuir con la llegada del verano, cuando mejoran las condiciones de producción y aumenta la disponibilidad de frutas y verduras.

Mientras continúen las temperaturas bajas y las heladas, los precios dependerán de la cantidad de mercadería que ingrese, su procedencia y la calidad de cada producto.

Los datos más importantes

  • Las frutas y verduras afectadas registraron aumentos de entre el 40% y el 50%.
  • El pimiento pasó de costar entre $3.000 y $4.000 a venderse cerca de los $5.000.
  • Las chauchas aumentaron de aproximadamente $3.000 a $4.000.
  • Las angolitas subieron de $1.500 a alrededor de $2.000.
  • La frutilla se comercializa desde los $10.000, según su tamaño y calidad.
  • La uva pasó de valores de entre $2.000 y $3.000 a costar entre $6.000 y $8.000.
  • Los precios podrían comenzar a bajar durante el verano.

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