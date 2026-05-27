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27 de mayo de 2026 - 14:01
Jujuy.

Frutas y verduras más caras en Jujuy: qué productos subieron por el frío

La llegada del frío y las primeras heladas impactaron en los precios de frutas y verduras. Las ventas siguen tranquilas y la gente compra día a día.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Precios en Jujuy: el frío hizo subir frutas y verduras delicadas &nbsp; (Foto ilustrativa)

Precios en Jujuy: el frío hizo subir frutas y verduras delicadas

 

(Foto ilustrativa)

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El cambio de precios se da en un contexto de consumo retraído. Según coincidieron los puesteros, las compras están “tranquilas” y muchas familias llevan lo justo para el día, controlando cada gasto por la situación económica.

Qué verduras subieron por el frío

Los vendedores explicaron que las heladas afectan principalmente a las verduras más sensibles. Entre ellas mencionaron al tomate, el zapallito, el zucchini, las chauchas y otros productos que se deterioran con mayor facilidad cuando bajan fuerte las temperaturas.

En algunos puestos, el tomate pasó de $1.000 a $2.000 el kilo. El zapallito, que también se conseguía cerca de los $1.000, ahora se vende entre $1.800 y $2.000 el kilo.

La papa se mantiene como uno de los productos más buscados por las familias. En el Mercado Central se consigue a $1.500 el kilo, aunque algunos puestos ofrecen promociones de 2 kilos por $2.500. Los vendedores remarcaron que antes esa misma oferta podía encontrarse hasta en 2 kilos por $1.000.

También advirtieron aumentos en la cebolla, otro de los productos de consumo diario que suele estar entre los más elegidos por quienes buscan resolver comidas económicas.

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Heladas, frio y precios en las frutas y verduras: Tomate, zapallito y zucchini: las verduras que subieron por el frío

Heladas, frio y precios en las frutas y verduras: Tomate, zapallito y zucchini: las verduras que subieron por el frío

“La gente controla mucho su economía”

María Ester, una de las vendedoras del Mercado Central, explicó que el movimiento está tranquilo y que los clientes compran con mucho cuidado.

“La gente controla mucho su economía, sobre todo por la situación que atraviesa el país” “La gente controla mucho su economía, sobre todo por la situación que atraviesa el país”

La comerciante indicó que la mayoría de las personas sigue llevando productos básicos, principalmente papa y cebolla, porque son alimentos que se usan todos los días y permiten preparar varias comidas.

También remarcó que los precios pueden sostenerse mientras no haya nuevos cambios fuertes de temperatura. “Mientras se mantiene la temperatura, se mantienen los precios”, comentó.

Menos ventas y compras más chicas

Otro de los patrones que se repite entre los vendedores es la baja en el movimiento. “En cuanto a las ventas estamos tranquilos, con poco movimiento”, señalaron desde otro puesto del mercado.

"Las ventas vienen tranquilas" "Las ventas vienen tranquilas"

A pesar de la suba, los comerciantes explicaron que la gente sigue consumiendo frutas y verduras, aunque en menor cantidad. Muchos clientes ya no realizan compras grandes para varios días, sino que compran lo necesario para la jornada.

Para el 25 de Mayo, por ejemplo, los productos más vendidos fueron zapallo, porotos y maíz, vinculados a comidas tradicionales de la fecha.

Embed - EL FRÍO GOLPEÓ LOS PRECIOS EN JUJUY

Qué pasó con la inflación de abril en Jujuy

La suba actual por el frío llega después de un abril en el que la inflación general de Jujuy fue del 2,2%, según datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos. Con ese resultado, el acumulado del año llegó al 12,6% y la variación interanual alcanzó el 30,9%.

En ese informe de abril, algunas frutas y verduras habían mostrado bajas importantes: la naranja cayó 21,5%, el limón 18,3% y la lechuga 16,7%. Sin embargo, los vendedores advierten que el escenario cambió con las primeras heladas y que ahora los productos más delicados empiezan a remarcarse.

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