Interrupción de energía eléctrica este miércoles 27 para el corredor San Salvador-Tilcara

Inerrupcion Programada de luz: Los trabajos incluyen cambio de aisladores, colocación de postes y poda controlada cerca de líneas eléctricas.

La empresa EJESA informó que este miércoles 27 de mayo realizará interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica en distintos sectores de San Salvador de Jujuy, Tilcara y zonas aledañas. Los trabajos se desarrollarán entre las 8.30 y las 14.30, aproximadamente.

Zonas afectadas por el corte de luz En el corredor San Salvador de Jujuy - Tilcara, la interrupción alcanzará a Lozano, Tiraxi, León, Jaire, Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y zonas aledañas.

También habrá trabajos en sectores de San Salvador, con afectación en Termas de Reyes, Guerrero, El Obispo y zonas cercanas.

Interrupción San Salvador de Jujuy- Tilcara Fecha: miércoles 27 de mayo

Horario: 8.30 y las 14.30 Zona: Lozano, Tiraxi, León, Jaire, Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y zonas aledañas. Interrupción San Salvador de Jujuy Fecha: miércoles 27 de mayo Horario: 8.30 y las 14.30 Zona: Termas de Reyes, Guerrero, El Obispo y zonas cercanas. Por qué habrá interrupción del servicio Según informó EJESA, las tareas previstas incluyen el cambio de aisladores que sostienen los cables eléctricos, la colocación de postes y estructuras nuevas, además del retiro o recorte controlado de ramas y árboles cercanos a las líneas eléctricas. Desde la empresa señalaron que estas mejoras buscan reforzar la seguridad del sistema y brindar un servicio eléctrico más confiable, evitando fallas e interrupciones innecesarias.

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