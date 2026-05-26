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26 de mayo de 2026 - 15:22
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Interrupción de energía eléctrica este miércoles 27 para el corredor San Salvador-Tilcara

EJESA informó trabajos con interrupción del servicio de energía eléctrica de 8.30 a 14.30 para este miércoles 27 de mayo desde San Salvador de Jujuy a Tilcara.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Inerrupcion Programada de luz: Los trabajos incluyen cambio de aisladores, colocación de postes y poda controlada cerca de líneas eléctricas.

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Zonas afectadas por el corte de luz

En el corredor San Salvador de Jujuy - Tilcara, la interrupción alcanzará a Lozano, Tiraxi, León, Jaire, Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y zonas aledañas.

También habrá trabajos en sectores de San Salvador, con afectación en Termas de Reyes, Guerrero, El Obispo y zonas cercanas.

Interrupción San Salvador de Jujuy- Tilcara

Fecha: miércoles 27 de mayo

Horario: 8.30 y las 14.30

Zona: Lozano, Tiraxi, León, Jaire, Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y zonas aledañas.

Interrupción San Salvador de Jujuy

Fecha: miércoles 27 de mayo

Horario: 8.30 y las 14.30

Zona: Termas de Reyes, Guerrero, El Obispo y zonas cercanas.

Por qué habrá interrupción del servicio

Según informó EJESA, las tareas previstas incluyen el cambio de aisladores que sostienen los cables eléctricos, la colocación de postes y estructuras nuevas, además del retiro o recorte controlado de ramas y árboles cercanos a las líneas eléctricas.

Desde la empresa señalaron que estas mejoras buscan reforzar la seguridad del sistema y brindar un servicio eléctrico más confiable, evitando fallas e interrupciones innecesarias.

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