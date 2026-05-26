Interrupción de energía eléctrica este miércoles 27 para el corredor San Salvador-Tilcara

La empresa EJESA informó que este miércoles 27 de mayo realizará interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica en distintos sectores de San Salvador de Jujuy, Tilcara y zonas aledañas. Los trabajos se desarrollarán entre las 8.30 y las 14.30, aproximadamente.
Zonas afectadas por el corte de luz
En el corredor San Salvador de Jujuy - Tilcara, la interrupción alcanzará a Lozano, Tiraxi, León, Jaire, Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y zonas aledañas.
También habrá trabajos en sectores de San Salvador, con afectación en Termas de Reyes, Guerrero, El Obispo y zonas cercanas.
Interrupción San Salvador de Jujuy- Tilcara
Fecha: miércoles 27 de mayo
Horario: 8.30 y las 14.30
Zona: Lozano, Tiraxi, León, Jaire, Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y zonas aledañas.
Interrupción San Salvador de Jujuy
Fecha: miércoles 27 de mayo
Horario: 8.30 y las 14.30
Zona: Termas de Reyes, Guerrero, El Obispo y zonas cercanas.
Por qué habrá interrupción del servicio
Según informó EJESA, las tareas previstas incluyen el cambio de aisladores que sostienen los cables eléctricos, la colocación de postes y estructuras nuevas, además del retiro o recorte controlado de ramas y árboles cercanos a las líneas eléctricas.
Desde la empresa señalaron que estas mejoras buscan reforzar la seguridad del sistema y brindar un servicio eléctrico más confiable, evitando fallas e interrupciones innecesarias.
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