Iba en contramano por una autopista de Jujuy y tenía 2,7 de alcoholemia

Un conductor fue detenido este martes 26 de mayo por circular a alta velocidad sobre la Autopista 66 , en el tramo comprendido entre Suri Rugby Club y la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy. El episodio ocurrió cerca de las 7 de la mañana, en un horario de importante movimiento vehicular.

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Según trascendió, el automovilista avanzaba a gran velocidad mientras numerosos vehículos transitaban por la zona en pleno horario de ingreso laboral y escolar. La situación generó preocupación entre quienes circulaban por uno de los corredores viales más transitados del Gran Jujuy.

Tras ser interceptado, las autoridades le realizaron el test de alcoholemia correspondiente. El resultado dio positivo con 2,7 gramos de alcohol en sangre, una graduación elevada que encendió alarma por el riesgo que representaba para el resto de los conductores.

Embed - EN CONTRAMANO POR LA AUTOPISTA

Un operativo en plena hora pico

El procedimiento se desarrolló durante las primeras horas de la mañana, cuando la Autopista 66 registraba una importante circulación de autos particulares, motocicletas y colectivos. La presencia del vehículo a alta velocidad provocó tensión entre los automovilistas que transitaban por el sector.

La intervención permitió frenar la marcha del conductor antes de que ocurriera un siniestro vial. El operativo concluyó en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy.

Luego de la demora del conductor, el control de alcoholemia confirmó que manejaba bajo los efectos del alcohol. El test arrojó 2,7 gramos por litro de sangre, muy por encima de los límites permitidos.