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26 de mayo de 2026 - 08:40
Policiales.

Iba en contramano por una autopista de Jujuy y tenía 2,7 de alcoholemia

El operativo ocurrió este martes por la mañana sobre la autopista de Ruta Nacional 66. El test de alcoholemia arrojó 2,7 gramos de alcohol en sangre.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Según trascendió, el automovilista avanzaba a gran velocidad mientras numerosos vehículos transitaban por la zona en pleno horario de ingreso laboral y escolar. La situación generó preocupación entre quienes circulaban por uno de los corredores viales más transitados del Gran Jujuy.

Tras ser interceptado, las autoridades le realizaron el test de alcoholemia correspondiente. El resultado dio positivo con 2,7 gramos de alcohol en sangre, una graduación elevada que encendió alarma por el riesgo que representaba para el resto de los conductores.

Embed - EN CONTRAMANO POR LA AUTOPISTA

Un operativo en plena hora pico

El procedimiento se desarrolló durante las primeras horas de la mañana, cuando la Autopista 66 registraba una importante circulación de autos particulares, motocicletas y colectivos. La presencia del vehículo a alta velocidad provocó tensión entre los automovilistas que transitaban por el sector.

La intervención permitió frenar la marcha del conductor antes de que ocurriera un siniestro vial. El operativo concluyó en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy.

Luego de la demora del conductor, el control de alcoholemia confirmó que manejaba bajo los efectos del alcohol. El test arrojó 2,7 gramos por litro de sangre, muy por encima de los límites permitidos.

Embed - Iba en contramano por una autopista de Jujuy y tenía 2,7 de alcoholemia

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