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24 de mayo de 2026 - 09:33
Deportes.

Conmoción en la Fórmula 1: Alain Prost fue golpeado y asaltado en su casa de Suiza

El histórico campeón de Fórmula 1 fue sorprendido por delincuentes encapuchados dentro de su casa en Suiza. Lo golpearon, amenazaron a su familia y escaparon tras abrir una caja fuerte.

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Por  Verónica Pereyra
Alain Prost sufrió un robo en Suiza (AP)

Alain Prost sufrió un robo en Suiza (AP)

El mundo de la Fórmula 1 quedó en shock tras conocerse el violento asalto que sufrió el histórico expiloto francés Alain Prost en su casa de Suiza. El tetracampeón mundial fue atacado por delincuentes encapuchados que ingresaron a la vivienda mientras se encontraba junto a su familia.

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Golpes, amenazas y una caja fuerte forzada

Según medios europeos, el hecho ocurrió el martes pasado en la ciudad de Nyon, cerca del lago Lemán. Los ladrones irrumpieron en la propiedad y golpearon a Prost en la cabeza para exigir dinero y objetos de valor. Además, amenazaron a uno de sus hijos para obligarlo a abrir una caja fuerte familiar.

Los delincuentes escaparon con un importante botín que todavía está siendo evaluado por las autoridades suizas. La Policía desplegó un fuerte operativo y no descarta que los sospechosos hayan huido hacia Francia.

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Alain Prost con Senna

Alain Prost con Senna

Cómo está Alain Prost tras el ataque

El ex piloto de 71 años sufrió heridas leves en la cabeza y recibió atención médica en el lugar. Aunque se encuentra fuera de peligro, el impacto emocional en toda la familia fue muy fuerte. Tras el episodio, Prost dejó temporalmente Suiza y regresó a Dubái, donde reside parte del año.

Preocupación en el ambiente de la Fórmula 1

El caso generó enorme preocupación en el automovilismo internacional. Prost es una de las máximas leyendas de la Fórmula 1, campeón del mundo en 1985, 1986, 1989 y 1993, además de protagonista de la histórica rivalidad con Ayrton Senna.

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