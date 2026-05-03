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3 de mayo de 2026 - 10:46
Deportes.

Fórmula 1: cambió el horario del Gran Premio de Miami por tormentas y Colapinto larga octavo

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 sufrió una modificación de último debido a las condiciones climáticas y se disputará a las 14 horas de Argentina.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Gran Premio de Miami de F1 cambia el horario debido a la intensa lluvia

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Según la información oficial, la competencia que estaba programada para las 17 de la Argentina pasará a correrse a las 14. En Miami, eso equivale a las 13 hora local. La medida fue resuelta tras conversaciones entre la FIA, la Fórmula 1 y el promotor del evento, con el objetivo de resguardar la seguridad de pilotos, equipos y público.

El Gran Premio de Miami de F1 cambia el horario debido a la intensa lluvia

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Por qué se cambió el horario de la Fórmula 1

El cambio se resolvió por un pronóstico que anticipa lluvias más fuertes y riesgo de descargas eléctricas para la tarde, justamente cerca del horario original de la carrera. En Florida, además, los eventos públicos al aire libre deben suspenderse si hay peligro de tormenta eléctrica, un punto que terminó de empujar la decisión.

La organización buscó así evitar que la carrera quedara comprometida o directamente interrumpida por el clima. De hecho, horas antes del inicio ya se registraban fuertes lluvias sobre el circuito y en sectores del predio.

F1
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Parrilla de salida para este domingo

La parrilla de salida para este domingo está encabezada por Andrea Kimi Antonelli. El italiano se impuso en la Q3, desplazando a Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari) a la segunda y tercera posición respectivamente. Detrás, Lando Norris (McLaren) partirá cuarto, seguido de George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren) y Franco Colapinto (Alpine), quien se ubicó octavo. Pierre Gasly (Alpine) estará detrás del argentino ya que Isack Hadjar fue penalizado y largará desde el fondo de la grilla con su Red Bull.

Cómo llega Franco Colapinto a la carrera

Franco Colapinto largará desde el octavo puesto, en lo que representa una de sus mejores producciones en Fórmula 1. El piloto argentino volvió a mostrar solidez en clasificación y quedó bien posicionado para pelear por puntos en una carrera que ahora tendrá otro contexto, con clima inestable y horario adelantado.

La pole quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, por delante de Max Verstappen y Charles Leclerc. Detrás aparecerán nombres fuertes como Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton y Oscar Piastri, mientras que Colapinto partirá desde una posición expectante en una carrera que puede cambiar mucho si el tiempo vuelve a jugar un papel decisivo.

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