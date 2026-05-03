Flojo debut para Jujuy Básquet Adaptado en la Liga Nacional

El equipo de Jujuy Básquet Adaptado arrancó este viernes 1 de mayo y sábado 2 la Liga Nacional de Básquet Adaptado . El equipo jujeño no tuvo buenos partidos y cayó en sus presentaciones iniciales de la máxima categoría del país.

Segunda fecha. Cómo le fue al equipo de Jujuy Básquet Adaptado en el Nacional de Córdoba

El equipo jujeño, el único representante del NOA , que tiene como entrenador a Gustavo Lemos, disputó la primera fecha en San Justo, Buenos Aires. Comparte la Zona C con Crigal de Río Gallegos, Cripal de Río Negro y Cilsa de Santa Fe.

Crigal Santa Cruz lo derrotó por 61 a 53 en el partido inaugural de la competencia. ”En lo deportivo el balance no fue bueno, pero estamos convencidos que con más trabajo podemos revertir la situación”, postearon en las redes. La próxima fecha será el 13 y 14 de junio en Santa Fe.

Jujuy Básquet Adaptado debuta en la Liga Nacional Jujuy Básquet Adaptado debuta en la Liga Nacional

La trayectoria de Jujuy Básquet Adaptado

Jujuy Básquet Adaptado inició su camino en 2023 en la tercera categoría, logrando ascender en 2024 a la segunda división y alcanzando en 2025 su debut en la máxima categoría del básquet adaptado argentino. El 2026 es el segundo año en la primera. Los partidos del equipo jujeño podrán ser seguidos en vivo a través de sus redes sociales.

Cómo se juega el básquet adaptado

Es un deporte paralímpico para personas con discapacidad físico-motora, con reglas muy similares al convencional. Mantiene las medidas de la cancha y altura del aro (3,05 m), adaptando el manejo de la silla: se permiten máximo dos impulsos sin botar o pasar el balón.

El partido se juega entre dos equipos de 5 personas, con 4 períodos. Los jugadores no pueden levantar los glúteos del asiento. Se asigna una puntuación a cada jugador (1.0 a 4.5) según su capacidad funcional, con un máximo de 14 o 14,5 puntos permitidos en cancha por equipo para asegurar igualdad.

Se utilizan sillas de ruedas adaptadas y estandarizadas según la IWBF. Es uno de los deportes más populares de los Juegos Paralímpicos, con historia desde Roma 1960. En Argentina, la FABA (Federación Argentina de Básquetbol Adaptado) regula la actividad a nivel local.