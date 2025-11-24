Jujuy Básket aseguró su permanencia en la Primera División del Básquet Adaptado

A pesar de enfrentar adversidades, el equipo jujeño logró mantener la categoría en la Liga Nacional de Básquet Adaptado tras disputar la última fecha en Buenos Aires.

Jujuy Básquet, bajo la dirección técnica de Gustavo Lemos, consiguió sostener su lugar en la Primera División de la Liga Nacional de Básquet Adaptado. El equipo viajó a Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, donde enfrentó en la última fecha a los conjuntos de aquella localidad, Ensenada y CEDIMA, en una exigente disputa por la permanencia.

"Un esfuerzo colectivo"

El entrenador Lemos describió el año como “muy difícil en lo colectivo”, debido a que en la fase de grupos el equipo nunca pudo contar con la plantilla completa. Factores como problemas de salud, obligaciones laborales y, principalmente, dificultades económicas afectaron la disponibilidad de los jugadores, quienes muchas veces debieron priorizar su economía familiar ante el compromiso de estar al menos cuatro días fuera de casa en cada fecha.

En la definición por la permanencia, cuatro jugadores fundamentales no pudieron viajar, pero el equipo mostró gran garra, esfuerzo y compromiso, logrando cumplir el objetivo de que Jujuy siga en lo más alto del básquet adaptado nacional.

Este logro representa no solo la permanencia en la máxima categoría, sino también un ejemplo de resiliencia y dedicación del equipo y sus integrantes frente a las adversidades que enfrentan en la competencia.