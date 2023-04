Emanuel Noir, cantante, Damián Piñeiro, teclado, Sebastián Boffeli, la batería eléctrica, Enzo Martínez en el güiro, fueron quienes arrancaron con la banda, a la que luego se sumaron –en diferentes roles– Joel Brem -ahora en teclado- y Juan Emanuel Alvarez en la difusión.

Su música comenzaba a gustar y los ensayos eran tarea diaria para este grupo que sin imaginarse, llegaría tan lejos. Sonaban los primeros covers y clásicos en una pieza de diminuto tamaño donde sólo cabían los contados integrantes de la banda.

Ke Personajes- Que Lloro- Poco a poco - Cover

Emanuel cuenta que en la pandemia lograron dar su verdadero salto: "creo que es por la demanda de lo que uno siente, en plena pandemia sacamos tres o cuatro canciones que fueron tendencia y tuvieron buenas reproducciones", dijo en una entrevista con Filo News.

Tuvo como referente a Bob Marley. "Yo iba siempre los sábados a buscar al pibe y un día me quedé escuchando y sale un chabón y me preguntó si me gustaba. Yo tendría 10 u 11 años y le dije que sí y me dio un CD. Fui y lo puse en mi casa y era Bob Marley, que si me preguntás por un referente sería él", relató.

Sus principios en las drogas y su adicción

Emanuel cuenta el duro testimonio de su historia como adicto desde muy chico. En mediados del 2020 dejó los vicios pero el proceso fue crucial.

"La droga es una cosa muy seductora, es un mundo rosa en los primeros pasos, que después termina siendo oscuro. Yo comencé a los 13 años, tengo 32 hoy, y delante de los ojos de Dios desde septiembre del año pasado recién hasta el día de hoy no consumo una gota de alcohol ni nada, pero la droga es algo muy brutal".

"En mi barrio habían 11 transas, vendían merca, faso, pasta base, yo los conté".

En otra entrevista con Gastón Pauls, Emma admitió que "llega un punto que no tenes poder decisión con las drogas y cuando ya estas enojado hasta con tu mama, llegas a un fondo".

"Por la droga podes matar, robar o lo que la droga quiere que hagas", decía.

Su internación y estar cerca de la muerte

"Sufrí depresión, cuando me interné por segunda vez, yo estuve internado cuando tenía 20 años con casi esquizofrenia y paranoia por el consumo de psicofármacos, no apuntaba a otra cosa. Consumir de una manera excesiva me llevó a estar tres veces por sobredosis cerca de la muerte y eso me generó una depresión con varios intentos de suicidio, incluso cuando me interné estuve a punto de volarme la cabeza y eso para mí ya fue como una mugre que no me podía sacar y no quería saber nada".

"La sobredosis es una búsqueda de querer terminar con ese sufrimiento", describe.

El lado oscuro de la fama

Emma logró con Ke Personajes las millones de visitas en YouTube y reproducciones en Spotify. Su primer boom fue -Como Estas- que ha superado los 50 millones de visitas, "Adios amor - Oye Mujer" las 169 millones y hace un mes la rompió junto a Onda Sabalera con "Pobre Corazón".

Su popularidad creció en un abrir y cerrar de ojos, y el año 2022 fue sin duda el gran despegue de la banda ya que durante este año grabaron canciones con La K´onga, Pablo Lescano (Damas Gratis), Ulises Eyherabide (Rescate), La T y La M, entre otros artistas.

En la entrevista remarca "ven que andas en un auto de 8 millones y yo me interné porque no podía dormir solo, la oscuridad me da miedo. Lo loco de ver a la gente decir que uno se acuesta como un bacán y yo llegaba a mi casa y era como si me encerraran en una jaula, me tenía que tomar dos tabletas de Rivotril para poder dormirme lo más rápido posible y no hacerme la cabeza y sentir que hay personas adentro".

Su rehabilitación, cómo se salvó y Dios en su vida

Emanuel pasó de estar tocando la muerte con las drogas a tocar para el Kun Agüero y a hacer un streaming con nada más ni nada menos que Diego Maradona.

"La droga para mi fue la peor de muchas cosas que hay en el mundo, la peor elección en la que uno cree que puede encontrar una solución", cuenta al respecto. "Es la elección más errónea del ser humano, por una satisfacción momentánea".

“Mi último intento de suicidio fue en 2020. Tenía paranoia, veía cosas horribles y me cansó y agotó mentalmente. Mi cabeza sólo decía que me mate, esa era la única solución en ese momento. Ése día yo tenia una escopeta, la cargué y me quise ir a ver al espejo por última vez”.

“ Dios siempre estuvo conmigo, yo siempre le di la espalda pero aún así el estuvo esperando que yo le deje media abierta la puerta y dejarme sacar esa basura interna”.

“Cuando me mire en el espejo con una cara vacía y una mirada sin vida, mi cara se rio de mi, se burló y se sonrió como diciendo ´yo te dije´, y en el espejo me dije vos arrancas el miércoles, no hay problema”, y cuenta cómo al siguiente lunes el decidió internarse y salir de todo esto.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCq9H65ppf0d%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJymaG6uVx4ZCjdNAq9jftkYjVwS2bPMbqRiKnzjSP9MxfCZCLySyhZAZBQg48ZAhGqeMkqyJKx0mW3NuX3ZBGMOv7qqJypzNRIYVg1kfgbBtqoTEnHHZBMwfDPZCpJnZC4Jh4MCLjaV9A7ZBdWktlZAgAH73umZAW45mQZDZD View this post on Instagram A post shared by Ke Personajes! (@kepersonajes)

Hoy en día su música estalla en los escenarios, en las radios, los boliches y los auriculares de millones de personas esperando siempre su próxima canción, que sin dudas son nuevos hitazos.

Ke Personajes, FMK, Big One - Un Finde | CROSSOVER #2