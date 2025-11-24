Rescatan a una mujer que se perdió haciendo trekking en Yala

Una mujer de entre 40 y 45 años se perdió anoche en la zona de la laguna de Rodeo, en Yala, durante una salida de trekking con un grupo de turistas . La alerta entró a Defensa Civil alrededor de las 21 horas y se activó un operativo de búsqueda junto a vaqueanos y personal de distintos organismos. La persona fue encontrada esta madrugada tras una extensa caminata nocturna del equipo de rescate.

Según informaron desde Defensa Civil, un grupo salió a caminar por la zona durante la tarde. En algún punto del recorrido, la mujer se separó y no regresó al punto de encuentro. Los acompañantes esperaron su retorno, pero después de varias horas sin señales decidieron dar aviso a las autoridades.

La llamada a Defensa Civil se registró a las 21. De inmediato se activó un protocolo de búsqueda coordinada. Durante la noche se divisó una luz del otro lado de la laguna que orientó a los rescatistas sobre el posible paradero de la mujer.

Rescate en Yala (5) Rescate en Yala.

Operativo nocturno y hallazgo en la cima del cerro

Con el apoyo de vaqueanos conocedores del terreno, el grupo de rescate inició una caminata nocturna por sectores complejos de la zona. El proceso demandó varias horas y se extendió hasta la madrugada.

Esta mañana se confirmó el hallazgo. La mujer estaba en una zona alta, en la cima del cerro Laguna. Fue asistida por los rescatistas y a las 7 ya había iniciado el descenso hacia la zona segura.

Rescate en Yala (4) Rescate en Yala.

Estado de salud y regreso al punto de origen

Los equipos informaron que la mujer está en buenas condiciones generales. Presentó dolor en las articulaciones y en los tobillos por la exposición y el esfuerzo físico. No tiene lesiones y se mantiene consciente y orientada.

Ya se encuentran en proceso de traslado. Se estima que llegarán nuevamente al sector de la laguna cerca del mediodía.