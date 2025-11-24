lunes 24 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de noviembre de 2025 - 11:19
Operativo.

Rescatan a una mujer que se perdió haciendo trekking en Yala

Defensa Civil confirmó que la mujer se extravió durante un trekking en la laguna de Rodeo, Yala, y fue hallada esta madrugada.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Rescate en Yala.

Rescate en Yala.

Lee además
Un motociclista murió en Susques.
Trágico.

Un motociclista brasileño derrapó y murió en Jujuy
Se realizó en Jujuy la marcha Ni Una Menos video
Movilización.

25N en Jujuy: convocan a marchar por el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y pedir justicia por Daniela Mamani

Según informaron desde Defensa Civil, un grupo salió a caminar por la zona durante la tarde. En algún punto del recorrido, la mujer se separó y no regresó al punto de encuentro. Los acompañantes esperaron su retorno, pero después de varias horas sin señales decidieron dar aviso a las autoridades.

Rescate en Yala (5)
Rescate en Yala.

Rescate en Yala.

Operativo nocturno y hallazgo en la cima del cerro

Con el apoyo de vaqueanos conocedores del terreno, el grupo de rescate inició una caminata nocturna por sectores complejos de la zona. El proceso demandó varias horas y se extendió hasta la madrugada.

Esta mañana se confirmó el hallazgo. La mujer estaba en una zona alta, en la cima del cerro Laguna. Fue asistida por los rescatistas y a las 7 ya había iniciado el descenso hacia la zona segura.

Rescate en Yala (4)
Rescate en Yala.

Rescate en Yala.

Estado de salud y regreso al punto de origen

Los equipos informaron que la mujer está en buenas condiciones generales. Presentó dolor en las articulaciones y en los tobillos por la exposición y el esfuerzo físico. No tiene lesiones y se mantiene consciente y orientada.

Ya se encuentran en proceso de traslado. Se estima que llegarán nuevamente al sector de la laguna cerca del mediodía.

Rescate en Yala (2)
Rescate en Yala.

Rescate en Yala.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un motociclista brasileño derrapó y murió en Jujuy

25N en Jujuy: convocan a marchar por el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y pedir justicia por Daniela Mamani

Se definieron los clasificados del Torneo Regional Amateur 2025

¡Ya tiene fecha! El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy

El finde XL termina con alerta por viento y temperaturas extremas: qué pasará en Jujuy

Lo que se lee ahora
Carnaval en Jujuy.
Eventos.

¡Ya tiene fecha! El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes durante su juventud. video
Vida.

La dura historia de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes

Intento de Robo en Ruta 1
Jujuy.

Violento intento de robo en Ruta 1: atacaron a un camión y tras una persecución fueron detenidos

Carnaval en Jujuy.
Eventos.

¡Ya tiene fecha! El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy

Rescate en Yala.
Operativo.

Rescatan a una mujer que se perdió haciendo trekking en Yala

Qué documentación hay que presentar para tramitarlo en ANSES.
Economía.

ANSES brindará un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios antes de fin de año

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel