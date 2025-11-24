Rescatan a una mujer que se perdió haciendo trekking en Yala

Según informaron desde Defensa Civil, un grupo salió a caminar por la zona durante la tarde. En algún punto del recorrido, la mujer se separó y no regresó al punto de encuentro. Los acompañantes esperaron su retorno, pero después de varias horas sin señales decidieron dar aviso a las autoridades.
Operativo nocturno y hallazgo en la cima del cerro
Con el apoyo de vaqueanos conocedores del terreno, el grupo de rescate inició una caminata nocturna por sectores complejos de la zona. El proceso demandó varias horas y se extendió hasta la madrugada.
Esta mañana se confirmó el hallazgo. La mujer estaba en una zona alta, en la cima del cerro Laguna. Fue asistida por los rescatistas y a las 7 ya había iniciado el descenso hacia la zona segura.
Estado de salud y regreso al punto de origen
Los equipos informaron que la mujer está en buenas condiciones generales. Presentó dolor en las articulaciones y en los tobillos por la exposición y el esfuerzo físico. No tiene lesiones y se mantiene consciente y orientada.
Ya se encuentran en proceso de traslado. Se estima que llegarán nuevamente al sector de la laguna cerca del mediodía.