Vacunación antigripal en Jujuy: cuándo inicia, quiénes deben vacunarse y qué documentación hay que llevar

La vacunación antigripal comenzará el miércoles 11 de marzo con aplicación gratuita para personal de salud, niños, embarazadas, mayores y grupos estratégicos.
Jujuy pondrá en marcha la campaña de vacunación antigripal este miércoles 11 de marzo, en línea con el calendario nacional, con una cobertura estimada cercana a 160 mil personas en toda la provincia. Las dosis serán gratuitas y la primera etapa comenzará en el Centro de Especialidades Norte, para luego extenderse a puestos de salud y vacunatorios del sistema público.
La campaña apunta primero a los grupos priorizados, es decir, a quienes tienen mayor riesgo de presentar complicaciones si contraen gripe. En ese esquema, una parte de la población podrá vacunarse solo con DNI, mientras que otro grupo deberá concurrir con certificado médico.
Quiénes pueden vacunarse en esta primera etapa
La vacuna antigripal se aplicará de manera prioritaria a los siguientes grupos:
personal de salud de los ámbitos público y privado
niños de 6 a 24 meses
embarazadas en cualquier trimestre de gestación
adultos de 65 años o más
personal estratégico, como Policía de la Provincia, Policía Federal, Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y Bomberos
En todos esos casos, la vacunación es gratuita y se aplica sin orden médica, presentando únicamente el DNI en el vacunatorio.
Quiénes deben presentar certificado médico
Para las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, la vacuna también está indicada, pero en este caso sí deben presentar documentación médica al momento de concurrir al vacunatorio.
Entre los factores de riesgo se encuentran:
diabetes
cardiopatías graves
enfermedades respiratorias graves
obesidad
inmunosupresión adquirida o congénita
y otras condiciones que determine el profesional tratante
En estos casos, el certificado debe incluir:
nombre y apellido
DNI
diagnóstico
indicación de aplicación de la vacuna
Ese requisito busca ordenar la cobertura de la campaña en la población con comorbilidades y garantizar la correcta indicación de la dosis.
Dónde comienza la campaña y cómo seguirá
La primera etapa se iniciará en el Centro de Especialidades Norte y, de acuerdo con la disponibilidad de dosis y la organización sanitaria, se irá ampliando al resto de los efectores de salud de la provincia. La modalidad seguirá el esquema habitual del sistema público, con aplicación gratuita en vacunatorios y centros habilitados.
La vacunación antigripal forma parte de la estrategia anual de prevención frente a la gripe, especialmente antes de la llegada de las temperaturas más bajas, cuando suelen incrementarse los cuadros respiratorios.
Qué hay que tener en cuenta antes de ir al vacunatorio
El punto central para quienes integran los grupos priorizados es saber si deben concurrir solo con DNI o también con certificado médico.
Requisitos clave
Personal de salud, embarazadas, niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 y personal estratégico: solo DNI
Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo:DNI + certificado médico
La vacuna es gratuita
La campaña comienza el 11 de marzo
La primera etapa arranca en el Centro de Especialidades Norte y luego se extenderá al resto de la provincia