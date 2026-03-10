Alarma en Orán: investigan si un gendarme de 26 años murió por hantavirus

Alerta en el norte: murió un gendarme de 26 años y sospechan que fue por Hantavirus

La muerte de un gendarme de 26 años encendió la alarma en Orán, donde se investiga si el cuadro que provocó su fallecimiento estuvo vinculado al hantavirus. El joven había ingresado con un cuadro grave y, por estas horas, se esperan estudios para determinar con precisión la causa.

El caso generó preocupación en el norte salteño por tratarse de una enfermedad que ya había encendido alertas sanitarias en la provincia durante los últimos meses. La sospecha surgió a partir de la sintomatología con la que el efectivo habría llegado al hospital, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial de laboratorio sobre el diagnóstico.

Hantavirus: un caso que vuelve a poner el foco en Orán La situación volvió a instalar la preocupación en Orán, una de las zonas del norte provincial donde el hantavirus ya había sido motivo de seguimiento epidemiológico. En 2025, Salta cerró el año con 12 casos confirmados y cinco fallecimientos asociados a esta enfermedad zoonótica, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud provincial.

Ya en 2026, el Boletín Epidemiológico Nacional informó que el país acumulaba 14 casos confirmados y que cinco de ellos correspondían a Salta, lo que muestra que la provincia sigue entre las jurisdicciones con circulación de la enfermedad.

La muerte de Alejandra Caciarelli, de 40 años, generó conmoción en la localidad de Ibarlucea, al confirmarse que el deceso estuvo provocado por hantavirus. Qué es el hantavirus y por qué preocupa El hantavirus es una enfermedad viral aguda que se transmite principalmente por contacto con secreciones de roedores infectados, especialmente a través de saliva, orina o heces. En Salta, el Gobierno provincial recordó además que se trata de una patología que puede evolucionar de manera grave y que no cuenta con vacuna. Entre los síntomas que suelen despertar sospecha aparecen fiebre alta, dolores musculares, cefalea, vómitos y compromiso respiratorio. El Boletín Epidemiológico Nacional remarcó que la detección temprana es clave para iniciar tratamiento oportuno y reducir complicaciones.

