Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno

El conflicto salarial con la Policía de Jujuy sumó este lunes por la noche un nuevo capítulo con una manifestación frente a la Casa de Gobierno , en Plaza Belgrano, protagonizada por familiares de efectivos, personal retirado y sectores vinculados a la fuerza.

Tensión. Violenta manifestación frente a la Casa de Gobierno por el conflicto salarial en la Policía de Jujuy

Protesta. Familiares de policías y retirados de la fuerza marcharon en Jujuy por reclamos salariales

La protesta se dio en medio del malestar generado por el acuerdo anunciado durante la jornada entre el Gobierno provincial y representantes del personal activo y retirado de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, quienes se manifestaron sostienen que eso no representa a todos los sectores.

Durante la concentración se vivieron momentos de fuerte tensión que por momentos escalaron en el nivel de violencia, aunque sin registrarse enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales .

En ese contexto, representantes de los manifestantes informaron que mantuvieron una reunión con autoridades de la fuerza y con el ministro de Seguridad, donde plantearon los reclamos que vienen impulsando familiares de efectivos y policías retirados.

Según explicaron, durante el encuentro transmitieron el pedido de recomposición salarial que sostienen los manifestantes, aunque señalaron que no hubo una respuesta concreta por parte de las autoridades. “Nos dijeron que están trabajando en una mesa salarial y que una respuesta concreta hoy a la noche (lunes) no nos pueden dar”, señalaron tras salir de la reunión.

Algunos voceros del reclamo dialogaron con TodoJujuy y remarcaron que esperaban una definición inmediata sobre el aumento solicitado. “Nosotros esperábamos otra respuesta, que nos dijeran directamente cuánto iba a ser el aumento. Pero eso no ocurrió”, explicaron.

Embed - Balance de la reunión en Casa de Gobierno

Reclaman un aumento del 50%: el pedido frente a la Casa de Gobierno de Jujuy

Durante el encuentro con las autoridades, desde el Gobierno provincial les solicitaron presentar un nuevo petitorio formal para continuar con las negociaciones. “Nos esperan mañana a las 11 de la mañana con un nuevo petitorio formal para analizar el pedido”, afirmaron.

El planteo que impulsan los manifestantes apunta a un incremento del 50% en los salarios policiales. “La propuesta que estamos planteando es del 50%, 30% al básico y 20% en los otros ítems”, detallaron a TodoJujuy en el lugar.