jueves 05 de marzo de 2026

5 de marzo de 2026 - 07:22
Protesta.

Familiares de policías y retirados de la fuerza marcharon en Jujuy por reclamos salariales

La convocatoria fue en Casa de Gobierno y marcharon alrededor de Plaza Belgrano. Familiares de policías y retirados fueron recibidos por los ministros de Hacienda y Seguridad.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
marcha de familiares de policias y ex policias

Familiares de policías y efectivos retirados de la fuerza provincial se movilizaron en la tarde-noche del miércoles en Plaza Belgrano y frente a Casa de Gobierno, para expresar su preocupación por la situación salarial y exigir una recomposición de haberes.

Además, los manifestantes fueron recibidos por el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, y por el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, donde los representantes entregaron un petitorio formal con sus planteos y expectativas, buscando abrir una instancia de diálogo con el Ejecutivo provincial.

En paralelo, delegados de policías retirados de San Pedro, Libertador General San Martín, La Quiaca, Palpalá y San Salvador de Jujuy fueron recibidos por el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García.

