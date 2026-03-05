Familiares de policías y retirados de la fuerza marcharon en Jujuy por reclamos salariales

Familiares de policías y efectivos retirados de la fuerza provincial se movilizaron en la tarde-noche del miércoles en Plaza Belgrano y frente a Casa de Gobierno, para expresar su preocupación por la situación salarial y exigir una recomposición de haberes.

Además, los manifestantes fueron recibidos por el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, y por el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, donde los representantes entregaron un petitorio formal con sus planteos y expectativas, buscando abrir una instancia de diálogo con el Ejecutivo provincial.

En paralelo, delegados de policías retirados de San Pedro, Libertador General San Martín, La Quiaca, Palpalá y San Salvador de Jujuy fueron recibidos por el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.