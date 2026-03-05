jueves 05 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de marzo de 2026 - 09:01
Unidos.

Todos por Aarón: campaña solidaria para acompañar al joven rugbier jujeño

Campaña solidaria por Aarón, jugador del Suri Rugby Club que inició tratamiento de quimioterapia en Buenos Aires.

Por  Judith Girón
WhatsApp Image 2026-03-05 at 08.17.15
WhatsApp Image 2026-03-05 at 08.17.15 (1)
Lee además
Anunciaron la reactivación de una represa en Santa Cruz con financiamiento chino
Energía.

Luis Caputo anunció la reactivación de una represa en Santa Cruz con financiamiento chino
El argentino oro hizo historia en el ajedrez (Foto: EFE).
Ajedrez.

Faustino Oro perdió su última partida y quedó a un paso de ser el gran maestro más joven en la historia

El joven, que recientemente cumplió 18 años, fue diagnosticado con un tipo de cáncer y debió ser trasladado de urgencia a la capital del país, donde ya fue sometido a una operación. Según explicó el dirigente del club, Marcelo Flores, la intervención salió bien, pero ahora deberá realizar cuatro meses de quimioterapia.

Aarón González es un joven muy querido dentro del club. Así lo destacó en Canal 4 el dirigente del Suri Rugby Club, Marcelo Flores, quien señaló que pese a su corta edad ya integraba desde el año pasado el plantel superior de la institución. “Es un chico muy fuerte, muy querido en el club y tenemos toda la fe de que va a superar esta situación”, expresó Flores, al remarcar el acompañamiento de toda la familia del rugby y convocar a la comunidad a sumarse a la movida solidaria que impulsa el club junto a otras instituciones deportivas y a través de las redes sociales.

Debido al tratamiento, la familia del jugador tuvo que trasladarse de manera repentina a Buenos Aires, lo que implica gastos de alojamiento, alimentación y estadía durante varios meses.

Desde el club remarcaron que cualquier aporte, por mínimo que sea, será de gran ayuda para acompañar a la familia en este momento difícil.

Campaña solidaria por Aarón: datos para colaborar

  • Alias: aaron.gonzalezzz

  • CBU: 0000184305010027594726

WhatsApp Image 2026-03-05 at 08.17.15 (1)
Campaña solidaria por Aarón, jugador del Suri Rugby Club

Campaña solidaria por Aarón, jugador del Suri Rugby Club

“Cada aporte suma, cada gesto acompaña”, destacaron desde la institución al invitar a la comunidad a sumarse a esta campaña solidaria por el joven rugbier jujeño.

Embed - Todos por Aarón: campaña solidaria para acompañar al joven rugbier jujeño

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Luis Caputo anunció la reactivación de una represa en Santa Cruz con financiamiento chino

Faustino Oro perdió su última partida y quedó a un paso de ser el gran maestro más joven en la historia

ANSES marzo 2026: nuevos montos de AUH, AUE y asignaciones familiares

Anses: cuándo cobro en marzo 2026: jubilados, pensionados y ayuda escolar

Banco Macro y Visa te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Lo que se lee ahora
anses: cuando cobro en marzo 2026: jubilados, pensionados y ayuda escolar
Cronograma.

Anses: cuándo cobro en marzo 2026: jubilados, pensionados y ayuda escolar

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Salones destrozados tras el granizo en Abra Pampa. video
Pánico.

Terrible caída de granizo en Abra Pampa: se destrozó el techo de un salón mientras velaban a Alejandro Tolaba

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado
Policiales.

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado

Gripe 2026: comienza la campaña desde el Ministerio de Salud.
Salud.

Llegan las vacunas antigripales a Jujuy: cuánto costará cada dosis

Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias video
Consecuencias.

Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel