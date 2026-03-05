El Suri Rugby Club puso en marcha una campaña solidaria por Aarón González, jugador del plantel superior. El objetivo es ayudar a su familia a afrontar los gastos que implica su tratamiento médico en Buenos Aires.

El joven, que recientemente cumplió 18 años, fue diagnosticado con un tipo de cáncer y debió ser trasladado de urgencia a la capital del país, donde ya fue sometido a una operación. Según explicó el dirigente del club, Marcelo Flores, la intervención salió bien, pero ahora deberá realizar cuatro meses de quimioterapia.

Aarón González es un joven muy querido dentro del club. Así lo destacó en Canal 4 el dirigente del Suri Rugby Club, Marcelo Flores, quien señaló que pese a su corta edad ya integraba desde el año pasado el plantel superior de la institución. “Es un chico muy fuerte, muy querido en el club y tenemos toda la fe de que va a superar esta situación”, expresó Flores, al remarcar el acompañamiento de toda la familia del rugby y convocar a la comunidad a sumarse a la movida solidaria que impulsa el club junto a otras instituciones deportivas y a través de las redes sociales.

Debido al tratamiento, la familia del jugador tuvo que trasladarse de manera repentina a Buenos Aires, lo que implica gastos de alojamiento, alimentación y estadía durante varios meses.

Desde el club remarcaron que cualquier aporte, por mínimo que sea, será de gran ayuda para acompañar a la familia en este momento difícil. Campaña solidaria por Aarón: datos para colaborar Alias: aaron.gonzalezzz

CBU: 0000184305010027594726 WhatsApp Image 2026-03-05 at 08.17.15 (1) Campaña solidaria por Aarón, jugador del Suri Rugby Club “Cada aporte suma, cada gesto acompaña”, destacaron desde la institución al invitar a la comunidad a sumarse a esta campaña solidaria por el joven rugbier jujeño. Embed - Todos por Aarón: campaña solidaria para acompañar al joven rugbier jujeño

