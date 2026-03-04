jueves 05 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de marzo de 2026 - 16:17
Atención.

Banco Macro y Visa te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mirá cómo participar de la promoción. Suma chances con cada consumo y multiplica oportunidades al pagar con MODO, Apple Pay o Google Pay.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Copa del Mundo.

Copa del Mundo.

image

CONTENIDO EXTERNO

Lee además
Nahuel Gallo tuvo su primera cena con su familia y pidió lo que más extrañaba. 
Buena noticia

Nahuel Gallo tuvo su primera cena con su familia y pidió lo que más extrañaba
El Gobierno reformará el Código Penal para que los delitos sexuales no prescriban.
Política.

Juan Bautista Mahiques asume como nuevo ministro de Justicia tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Nahuel Gallo tuvo su primera cena con su familia y pidió lo que más extrañaba

Juan Bautista Mahiques asume como nuevo ministro de Justicia tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona

Diputados empieza a debatir la Ley de Glaciares: cuándo será la sesión en el Congreso

Brote de Chikungunya en Salta: confirman 51 casos

A un mes de Pascuas, el pescado mantiene precios pero no descartan aumento

Las más leídas

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntariosLa Cruz Roja Argentina cumple 143 años video
Sociedad.

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntarios

Salones destrozados tras el granizo en Abra Pampa. video
Pánico.

Terrible caída de granizo en Abra Pampa: se destrozó el techo de un salón mientras velaban a Alejandro Tolaba

Impactó el aumento de la nafta en Jujuy: cuáles son los nuevos precios video
Economía.

Impactó el aumento de la nafta en Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Tragedia en Bolivia : hallan sin vida a cinco niños y a su madre video
Cochabamba.

Tragedia en Bolivia: hallan sin vida a cinco niños y a su madre

ANSES oficializó el pago extraordinario de la Ayuda Escolar Anual 2026: fechas y montos
Educación.

ANSES oficializó el pago extraordinario de la Ayuda Escolar Anual 2026: cuándo y cómo se paga

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel