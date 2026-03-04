Tragedia en Bolivia : hallan sin vida a cinco niños y a su madre

Una escena escalofriante estremeció a la ciudad de Sacaba (Cochabamba, Bolivia) cuando, en la mañana de este miércoles, fueron encontrados sin vida cinco niños y su madre dentro de su vivienda. El macabro hallazgo trascendió rápidamente y desató profundo impacto en la comunidad local, que aún trata de comprender el horror de los hechos.

Villazón. Abra Pampa: para el fiscal, "todo indica" que el sospechoso cometió el crimen

El hallazgo fue realizado por el padre de familia , quien al regresar al domicilio se encontró con la escena trágica de sus hijos y su esposa sin signos vitales. Las primeras pericias y el trabajo de la Policía boliviana y la Fiscalía se centran ahora en esclarecer qué ocurrió y las posibles motivaciones detrás de esta tragedia.

Según informaron las autoridades, el padre llegó al inmueble y encontró a sus cinco hijos y a su esposa fallecidos . Inmediatamente dio aviso a las fuerzas de seguridad, que se constituyeron en el lugar para iniciar el levantamiento legal de los cuerpos y asegurar la escena para la investigación.

La Policía adelantó que las primeras pericias señalan un posible caso de homicidio múltiple , aunque los expertos aún están trabajando en la recolección de evidencia, toma de muestras y revisión del lugar para establecer con precisión la mecánica y secuencia de los hechos.

El hecho se registró la noche del martes, alrededor de las 20:00, en una vivienda de la zona de Inca Rancho, en Sacaba. El padre llegó al domicilio y encontró sin vida a su esposa, de 31 años, y a sus cinco hijos: Noelia (9), Estrella (7), Rodrigo (5), César (2) y una bebé de tres meses.

Los cuerpos fueron hallados sobre las camas y un colchón en el dormitorio de los niños. La investigación continúa bajo dirección del Ministerio Público.

Embed - Tragedia familiar: Hallan muertos a cinco niños y a su madre en Sacaba

Según el medio: Red Uno de Bolivia quienes entrevistaron al director de Género Generacional de la Alcaldía de Sacaba, David López, informó que los principales indicios recabados por la Policía y la Fiscalía establecen, de manera preliminar, que los cinco menores hallados sin vida en la zona Inca Rancho fallecieron por la ingesta de una sustancia tóxica, mientras que la madre murió por asfixia mecánica por ahorcamiento.

De acuerdo al funcionario, el caso fue calificado preliminarmente como infanticidio seguido de suicidio, en base a los elementos colectados durante la intervención policial y fiscal.

“Se ha indicado que los cinco menores habrían fallecido por intoxicación, a diferencia de la progenitora, quien murió por asfixia mecánica por ahorcamiento. La misma se encontraba suspendida en el cuarto, lugar donde fue encontrada por el esposo”, explicó López.

Aclaró que se trata de información inicial que deberá ser confirmada o complementada por la autoridad fiscal correspondiente, tras la autopsia legal correspondiente.

Intervención institucional

Personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en cumplimiento de la Ley 548, se constituyó en el lugar junto a la Policía y el Ministerio Público desde que se tomó conocimiento del hecho. Actualmente coadyuva con los requerimientos fiscales y realiza valoraciones psicosociales, remarcó el director de Género Generacional.

Asimismo, se recabó información entre vecinos y el propietario del inmueble, quienes señalaron que la familia vivía en el domicilio desde hace aproximadamente un año y que no se reportaron conflictos ni hechos de violencia. Tampoco existen, de manera preliminar, denuncias registradas por violencia intrafamiliar, aunque se realiza una revisión exhaustiva de bases de datos y antecedentes.

Las autoridades también prevén tomar contacto con la unidad educativa donde estudiaban los niños para ampliar la investigación y realizar un abordaje integral del entorno familiar y social.

Apoyo psicológico al padre

Sobre el padre de familia, López indicó que atraviesa una situación traumática y devastadora tras perder a sus cinco hijos y a su pareja. La Alcaldía, a través de sus programas, brindará contención emocional y apoyo psicológico.

Desde la Defensoría se solicitará además una autopsia psicológica para establecer los posibles motivos que llevaron a la progenitora a tomar la presunta decisión.

Detención del padre y medidas judiciales

La justicia boliviana ordenó la detención del padre de los niños, quien permanece bajo custodia mientras avanzan las diligencias investigativas. Aunque no se han brindado detalles oficiales sobre la imputación formal, la fuerza policial informó que se están analizando todos los indicios recolectados hasta el momento.

Autoridades de Sacaba trabajan bajo la supervisión de la Fiscalía para profundizar en las líneas de investigación y determinar tanto móviles como posibles responsabilidades penales en este caso que ha conmocionado al país.

La familia y la comunidad

Los informes señalan que la mujer encontrada sin vida, madre de los cinco niños, residía en el hogar junto a su esposo y sus hijos, y era conocida en el vecindario como una persona dedicada a su familia. La comunidad de Sacaba se encuentra consternada y en estado de luto por la pérdida de los menores y su madre, mientras se multiplican los pedidos de justicia en redes sociales y entornos vecinales.

Vecinos y allegados describen a la familia como un grupo tranquilo, sin antecedentes de conflictos públicos, lo que intensifica el impacto emocional del suceso en la ciudad.