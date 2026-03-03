Dengue en Bolivia: cómo impacta la situación en el norte argentino

Los casos de dengue podrían subir las próximas semanas en Jujuy: cómo prevenir

El brote de dengue en Bolivia encendió las alertas sanitarias en la región y puso en marcha medidas preventivas en el norte argentino. Según informó el secretario de Coordinación General del Ministerio de Salud, Javier Cadar, las autoridades jujeñas ya activaron el sistema de vigilancia en la frontera y reforzaron los operativos de prevención.

Salud. Sin casos de dengue confirmados, Jujuy extrema controles ante el avance del virus en la región

Alerta. Los casos de dengue podrían subir las próximas semanas en Jujuy: cómo prevenir

“Hemos recibido un informe de la parte sanitaria de Bolivia, a través del consulado, donde nos ponen al tanto de lo que está sucediendo en el país vecino” , explicó el funcionario.

De acuerdo a los datos oficiales enviados desde Bolivia, el brote tiene su mayor concentración en Santa Cruz de la Sierra. “Tenemos reportados en Santa Cruz 2.731 casos. En Cochabamba 144 casos. En Yacuiba y Bermejo 20 casos de dengue. Y en Tarija siete casos de chikungunya”, detalló Cadar.

Las cifras corresponden al informe actualizado hasta el viernes pasado. Frente a este escenario, el Ministerio de Salud de Jujuy activó la alerta sanitaria, principalmente por el movimiento constante en los pasos fronterizos. “En lo que es la frontera se ha activado todo el sistema de vigilancia por el tema del cruce permanente de personas hacia Bolivia y desde Bolivia hacia nuestra provincia”, sostuvo.

Controles y medidas en la frontera

Ante la consulta sobre posibles restricciones, Cadar explicó que los controles ya se encuentran intensificados. “Se está intensificando todo. La frontera se cerró parcialmente para desinfección y para tratar de controlar los focos, especialmente el cruce de chalanas. Pero actualmente está en circulación”, precisó.

El objetivo, según indicó, es minimizar el riesgo de ingreso de casos y reforzar las acciones preventivas.

Dengue

Situación actual en Jujuy

Hasta el momento, no se confirmaron casos positivos en la provincia.

“Teníamos un par de sospechosos febriles en Palpalá y otros en Alto Comedero. Los de Alto Comedero dieron negativo. El de Palpalá dio negativo en una primera prueba y estamos esperando una más específica, pero por el momento no tenemos casos positivos”, aseguró.

Si bien el brote en Bolivia genera preocupación, desde Salud remarcan que la clave está en la prevención y en el trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad.

La vigilancia epidemiológica continúa activa mientras se monitorea la evolución de los casos en el país vecino.