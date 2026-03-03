martes 03 de marzo de 2026

3 de marzo de 2026 - 07:29
Salud.

Dengue en Bolivia: cómo impacta la situación en el norte argentino

Activaron la vigilancia en la frontera y reforzaron el descacharrado tras el brote con más de 2.700 casos de dengue en Santa Cruz (Bolivia).

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
“Hemos recibido un informe de la parte sanitaria de Bolivia, a través del consulado, donde nos ponen al tanto de lo que está sucediendo en el país vecino”, explicó el funcionario.

Más de 2800 casos en Bolivia

De acuerdo a los datos oficiales enviados desde Bolivia, el brote tiene su mayor concentración en Santa Cruz de la Sierra. “Tenemos reportados en Santa Cruz 2.731 casos. En Cochabamba 144 casos. En Yacuiba y Bermejo 20 casos de dengue. Y en Tarija siete casos de chikungunya”, detalló Cadar.

Las cifras corresponden al informe actualizado hasta el viernes pasado. Frente a este escenario, el Ministerio de Salud de Jujuy activó la alerta sanitaria, principalmente por el movimiento constante en los pasos fronterizos. “En lo que es la frontera se ha activado todo el sistema de vigilancia por el tema del cruce permanente de personas hacia Bolivia y desde Bolivia hacia nuestra provincia”, sostuvo.

Embed - JAVIER CADAR ALERTA POR DENGUE

Controles y medidas en la frontera

Ante la consulta sobre posibles restricciones, Cadar explicó que los controles ya se encuentran intensificados. “Se está intensificando todo. La frontera se cerró parcialmente para desinfección y para tratar de controlar los focos, especialmente el cruce de chalanas. Pero actualmente está en circulación”, precisó.

El objetivo, según indicó, es minimizar el riesgo de ingreso de casos y reforzar las acciones preventivas.

Dengue

Situación actual en Jujuy

Hasta el momento, no se confirmaron casos positivos en la provincia.

“Teníamos un par de sospechosos febriles en Palpalá y otros en Alto Comedero. Los de Alto Comedero dieron negativo. El de Palpalá dio negativo en una primera prueba y estamos esperando una más específica, pero por el momento no tenemos casos positivos”, aseguró.

Si bien el brote en Bolivia genera preocupación, desde Salud remarcan que la clave está en la prevención y en el trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad.

La vigilancia epidemiológica continúa activa mientras se monitorea la evolución de los casos en el país vecino.

