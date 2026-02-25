Los casos de dengue podrían subir las próximas semanas en Jujuy: cómo prevenir

El docente e investigador de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Mario Linares, advirtió que la provincia comienza a transitar el período más crítico en materia de dengue y llamó a la población a reforzar las medidas de prevención ante un incremento sostenido de casos.

Salud. En Salta ya están disponibles las vacunas contra el dengue

“Ya podemos dar un inicio formal a lo que sería el período epidémico. Es en esta época en donde empezamos a tener la mayor cantidad de casos. La parte más caliente de la temporada de dengue empieza ahora en nuestra zona”, explicó el especialista.

Según detalló Linares, los datos epidemiológicos muestran una tendencia en ascenso, aunque la situación actual todavía está lejos de los niveles registrados en años anteriores.

Embed - Los casos de dengue podrían subir las próximas semanas en Jujuy: cómo prevenir

“En el norte aún estamos en una situación de bonanza. Estos casos confirmados nos deben poner en alerta. Cuando uno observa el boletín epidemiológico, se ve la tendencia de aumento, pero estamos muy lejos de lo que fue aquella epidemia. Sin embargo, hay un incremento rápido y no hay que dormirse”, subrayó.

El investigador remarcó que las condiciones climáticas propias de la región favorecen la proliferación del mosquito transmisor, por lo que las próximas semanas serán determinantes.

Movimiento de personas y casos importados

Linares explicó que los primeros contagios suelen ser importados y están asociados al movimiento de personas desde zonas con circulación viral activa.

“Hace pocos días tuvimos el carnaval y hay mucho movimiento entre Jujuy, Salta, el sur de Bolivia y el NEA, donde ya se registraron casos. Es muy importante la vigilancia de esas personas”, señaló.

En ese sentido, indicó que quienes hayan viajado recientemente deben estar atentos a la aparición de síntomas. “Si en el transcurso de tres o cuatro días presentan fiebre, es probable que se hayan contagiado de dengue. Tienen que concurrir al médico y aplicarse repelente, porque en ese momento pueden infectar a los mosquitos y comenzar la transmisión local”, advirtió.

El desafío del control en frontera

Otro de los puntos que preocupa es la complejidad del control en una provincia con intenso tránsito fronterizo.

“El control en frontera es muy complicado por el tráfico tanto de personas como de cargas. El mosquito es más probable tenerlo adentro de los vehículos”, explicó Linares, al referirse a la posibilidad de que el vector sea transportado involuntariamente en autos, colectivos o camiones.

Esta dinámica, indicó, dificulta frenar completamente el ingreso del virus y exige fortalecer la vigilancia epidemiológica.

Dengue

Cómo prevenir: las recomendaciones vigentes

En cuanto a las medidas de prevención, el especialista recordó que las estrategias son las mismas que recomiendan los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Los lineamientos vienen desde la OMS, por ende la metodología es la misma”, sostuvo.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Eliminar recipientes que acumulen agua en patios y jardines.

Realizar descacharrado y limpieza frecuente.

Utilizar repelente, especialmente en personas con síntomas compatibles.

Consultar de inmediato ante fiebre u otros signos sospechosos.

Finalmente, Linares insistió en la responsabilidad colectiva: “Estamos a tiempo de evitar un escenario como el de años anteriores, pero depende de que reforcemos la prevención ahora. No hay que relajarse”.