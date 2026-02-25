Hay escasez de pollo en Jujuy y subieron los precios

Llegan menos pollos y de tamaño reducido a los comercios jujeños, lo que impulsa la suba de precios y genera preocupación por la escasez de algunos productos.

Llegan menos pollos y de tamaño reducido a los comercios jujeños, lo que impulsa la suba de precios y genera preocupación por la escasez de algunos productos.

Llegan menos pollos y de tamaño reducido a los comercios jujeños, lo que impulsa la suba de precios y genera preocupación por la escasez de algunos productos.

La escasez de pollos comenzó a sentirse en distintos locales de Jujuy , donde comerciantes advierten una caída en la entrega de mercadería y un aumento sostenido en el precio del kilo.

Clases. UPD: labrarán actas a padres de chicos que consuman alcohol en la calle o generen disturbios

Una vendedora local explicó que “está bajando bastante la producción del pollo, está escaseando y al escasear está subiendo el precio”. Según detalló, antes recibían más de cinco cajas por pedido y actualmente “a veces nos dejan dos o tres cajas”.

La comerciante sostuvo que el faltante no es reciente, pero se profundizó en las últimas semanas.

“Ya nos traían pocos pollos, no había pollo. Los pollos vienen todos chiquititos ahora”, relató. “Ya nos traían pocos pollos, no había pollo. Los pollos vienen todos chiquititos ahora”, relató.

Al consultar a los distribuidores, la respuesta es siempre la misma: “Lo único que nos dicen es que no hay pollo”. La incertidumbre también alcanza a los tiempos de normalización, ya que no hay información concreta desde los criaderos.

“Lo único que nos dicen es que no hay pollo”. “Lo único que nos dicen es que no hay pollo”.

Pollo (1)

Subas constantes y consumo sostenido

El impacto más visible es el precio. “Para Carnaval estaba $4.500 el kilo y hoy sale $5.900”, explicó la comerciante, lo que representa un aumento cercano a $1.400 en pocas semanas.

Precios de los cortes y productos

Pata-muslo: $9.500 el kilo

Pechuga: hasta $10.000 el kilo

Menudo fresco: $4.500

“Va a seguir subiendo el pollo, al igual que todo”, afirmó. Y agregó que, a diferencia de otros momentos, ahora “está subiendo día por medio”.

Pese a las subas, el consumo no cayó significativamente. “La gente consume porque sigue siendo más barato que la carne”, indicó. Entre los productos más demandados se encuentran el pollo entero, patamuslo, alitas y cortes para puchero.

Pollo (2)

Panorama nacional en 2026

A nivel país, el consumo de carne aviar continúa siendo uno de los más altos dentro del mercado interno. Según datos recientes del sector, el pollo mantiene un consumo per cápita superior a los 40 kilos anuales, consolidándose como la proteína más elegida por su precio frente a la carne vacuna.

Durante 2026, el sector avícola enfrenta variaciones en costos de producción —como alimento balanceado, energía y logística— que impactan directamente en los valores finales. Aunque el consumo se mantiene firme, los productores advierten que los márgenes son ajustados y las subas responden, en parte, a la estructura de costos del sector.