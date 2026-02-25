miércoles 25 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de febrero de 2026 - 11:35
Economía.

Hay escasez de pollo en Jujuy y subieron los precios

La caída en la cantidad y el tamaño de los pollos que llegan a comercios jujeños impulsa la suba de precios y preocupa por el faltante de productos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Llegan menos pollos y de tamaño reducido a los comercios jujeños, lo que impulsa la suba de precios y genera preocupación por la escasez de algunos productos.

Llegan menos pollos y de tamaño reducido a los comercios jujeños, lo que impulsa la suba de precios y genera preocupación por la escasez de algunos productos.

Llegan menos pollos y de tamaño reducido a los comercios jujeños, lo que impulsa la suba de precios y genera preocupación por la escasez de algunos productos.

Llegan menos pollos y de tamaño reducido a los comercios jujeños, lo que impulsa la suba de precios y genera preocupación por la escasez de algunos productos.

Llegan menos pollos y de tamaño reducido a los comercios jujeños, lo que impulsa la suba de precios y genera preocupación por la escasez de algunos productos.

Llegan menos pollos y de tamaño reducido a los comercios jujeños, lo que impulsa la suba de precios y genera preocupación por la escasez de algunos productos.

Lee además
Aumentan el pago del presentismo docente
Educación.

Aumentan el pago del presentismo docente
UPD: multarán a padres de chicos que consuman en la calle o generen disturbios
Clases.

UPD: labrarán actas a padres de chicos que consuman alcohol en la calle o generen disturbios

Una vendedora local explicó que “está bajando bastante la producción del pollo, está escaseando y al escasear está subiendo el precio”. Según detalló, antes recibían más de cinco cajas por pedido y actualmente “a veces nos dejan dos o tres cajas”.

La producción de pollo cae en Jujuy y el precio sube casi $1.200 en pocas semanas

La comerciante sostuvo que el faltante no es reciente, pero se profundizó en las últimas semanas.

“Ya nos traían pocos pollos, no había pollo. Los pollos vienen todos chiquititos ahora”, relató. “Ya nos traían pocos pollos, no había pollo. Los pollos vienen todos chiquititos ahora”, relató.

Al consultar a los distribuidores, la respuesta es siempre la misma: “Lo único que nos dicen es que no hay pollo”. La incertidumbre también alcanza a los tiempos de normalización, ya que no hay información concreta desde los criaderos.

“Lo único que nos dicen es que no hay pollo”. “Lo único que nos dicen es que no hay pollo”.

Pollo (1)

Subas constantes y consumo sostenido

El impacto más visible es el precio. “Para Carnaval estaba $4.500 el kilo y hoy sale $5.900”, explicó la comerciante, lo que representa un aumento cercano a $1.400 en pocas semanas.

Precios de los cortes y productos

  • Pata-muslo: $9.500 el kilo

  • Pechuga: hasta $10.000 el kilo

  • Menudo fresco: $4.500

“Va a seguir subiendo el pollo, al igual que todo”, afirmó. Y agregó que, a diferencia de otros momentos, ahora “está subiendo día por medio”.

Pese a las subas, el consumo no cayó significativamente. “La gente consume porque sigue siendo más barato que la carne”, indicó. Entre los productos más demandados se encuentran el pollo entero, patamuslo, alitas y cortes para puchero.

Pollo (2)

Panorama nacional en 2026

A nivel país, el consumo de carne aviar continúa siendo uno de los más altos dentro del mercado interno. Según datos recientes del sector, el pollo mantiene un consumo per cápita superior a los 40 kilos anuales, consolidándose como la proteína más elegida por su precio frente a la carne vacuna.

Durante 2026, el sector avícola enfrenta variaciones en costos de producción —como alimento balanceado, energía y logística— que impactan directamente en los valores finales. Aunque el consumo se mantiene firme, los productores advierten que los márgenes son ajustados y las subas responden, en parte, a la estructura de costos del sector.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Aumentan el pago del presentismo docente

UPD: labrarán actas a padres de chicos que consuman alcohol en la calle o generen disturbios

Los casos de dengue podrían subir las próximas semanas en Jujuy: cómo prevenir

Una adolescente murió al ser alcanzada por un rayo en el Aguilar

Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo

Lo que se lee ahora
Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio.
Atención.

Cortes de tránsito en varios puntos de San Salvador de Jujuy este miércoles

Por  Federico Franco

Las más leídas

Sismo en Jujuy.
Alerta.

¡Tembló Jujuy! Fuerte sismo en la zona de los Valles

Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio.
Atención.

Cortes de tránsito en varios puntos de San Salvador de Jujuy este miércoles

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en marzo 2026

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte video
Prevención.

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte

Corte de agua en Alto Comedero por recambio de red este miércoles
Servicios.

Por trabajos programados, habrá corte de agua en Alto Comedero este miércoles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel