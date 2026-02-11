miércoles 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 13:28
Economía.

Menos asado y más pollo: bajaron un 50% las ventas de carne vacuna en Jujuy

Tras un aumento del 10% en la carne vacuna, carniceros de Jujuy advierten una fuerte caída del consumo y cambios en las preferencias de compra.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Caída del consumo de carne en Jujuy: ventas bajaron 50% traslos aumentos

Caída del consumo de carne en Jujuy: ventas bajaron 50% tras los aumentos

Miguel Jeréz, carnicero del mercado de la capital jujeña, explicó que el precio de la carne registró una suba del 10% en línea con los incrementos a nivel nacional, aunque aclaró que “los precios se siguen manejando desde las fiestas hasta el día de hoy, no ha tenido una variación exorbitante”. Sin embargo, señaló que el impacto se siente directamente en el consumo.

Según el comerciante, la demanda de carne vacuna cayó de manera marcada en comparación con los meses previos a las fiestas de fin de año. “El consumo después de las fiestas ha sido mucho menor”, sostuvo, y precisó que la baja ronda el 50%. “En el consumo de carne… un 50%, lastimosamente se nota”, afirmó.

En paralelo, las preferencias de los consumidores comenzaron a modificarse. “Hoy en día productos alimenticios que son mucho más económicos que la carne son los más buscados, entonces la carne ha sido llevada a un tercer puesto”, detalló Jeréz. En ese ranking, el pollo aparece como la primera opción, seguido por el cerdo, mientras que la carne vacuna quedó relegada. “Se consume, pero ya no en tanta cantidad”, agregó.

Crece la demanda de cerdo y achuras por ser más económicas que la carne vacuna

El impacto también se percibe en fechas donde tradicionalmente se incrementaba la venta de carne para asados, como en la previa del Carnaval. “Se mueve, no mucho, pero en menor cantidad”, explicó el carnicero. “Si antes llevaba seis kilos, hoy lleva la mitad y se completa con otro tipo de carne”, graficó, en referencia a la combinación con pollo o cerdo.

Justamente el cerdo se consolidó como una alternativa más accesible para muchas familias. “El cerdo, comparado a la carne, tiene casi un 50% menos en el valor, así que eso tiene más preferencia por el momento”, remarcó Jeréz. A la vez, creció la demanda de hachuras, un consumo que en años anteriores era marginal. “Hoy en día el consumo de hígado, corazón y riñón es algo que la gente lo ha empezado a buscar”, indicó, y señaló que incluso estos productos comenzaron a valorizarse.

Otro cambio visible es la cantidad que se compra por vez. “Hay jubilados que llevan solamente para el día: 300 gramos, tres o cuatro bifes, hasta dos”, contó el comerciante. “Se nota muchísimo que la gente resguarda su dinero para poder llegar a fin de mes”, agregó, describiendo una tendencia de compra cada vez más ajustada al día a día.

Sobre el futuro del consumo de carne vacuna, Jeréz consideró que la situación dependerá de la evolución de los precios y del mercado. “Veremos cómo sigue, hoy los animales son más livianos y cuando se busca más peso, se cotiza más la media res”, explicó, en referencia a cambios en la oferta que también impactan en los valores finales.

Mientras tanto, la realidad en las carnicerías de Jujuy muestra un escenario claro: la carne vacuna sigue presente en la mesa familiar, pero perdió protagonismo frente a opciones más económicas. El asado, símbolo de reunión y celebración, ya no se compra en las cantidades de antes, y cada elección refleja el esfuerzo de las familias por estirar el presupuesto en un contexto de precios altos.

