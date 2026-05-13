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13 de mayo de 2026 - 07:06
Jujuy.

Hantavirus: una investigación argentina abre una nueva esperanza de prevención

Investigación argentina revela que una droga contra el Coronavirus podría ser efectiva contra el hantavirus.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Científicas argentinas investigan una droga usada contra elCovid para frenar el hantavirus&nbsp; (Fotoilustrativa)

Científicas argentinas investigan una droga usada contra el Covid para frenar el hantavirus  (Foto ilustrativa)

Un grupo de científicas concluyeron que una droga que se usó contra el Covid también sirve para frenar el hantavirus. El experimento se desarrolló en el Servicio de Biología Molecular del Laboratorio Nacional de Referencia de Hantavirus del Departamento de Virología del INEI-ANLIS “Carlos Malbrán”.

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La droga en cuestión es la carragenina, que en el pasado ya había mostrado su eficacia para prevenir los resfriados, la gripe y el virus que provocó la última pandemia. “Este proyecto comenzó allá en la época de pandemia por el 2020”, contó la investigadora Andrea Vanesa Dugour.

“Empezamos a utilizar en la Fundación Casará este spray nasal para el Covid. Empezamos con ensayos in vitro de laboratorio para evaluarlo y vimos que inhibe la replicación del virus y eso nos permitió seguir avanzando hacia un ensayo clínico con personal de la salud y con médicos enfermeros que estaban expuestos al virus”.

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Ese ensayo clínico arrojó una eficacia clínica de este spray nasal de un 80% de eficacia en la prevención de los contagios. Frente a esos resultados y al mecanismo de acción de la carragenina, decidimos evaluarlo en el hantavirus, en la cepa Andes”, acotó en Canal 4.

“Estamos en la etapa de evaluación de células infectadas y tenemos resultados alentadores, donde hemos visto que este spray nasal, que es el mismo que usamos en el ensayo clínico que les comentaba, tiene actividad antiviral contra la cepa Andes”, recalcó.

Sobre cómo sigue el trabajo, Dugour afirmó que lo ideal “sería que sigamos el mismo camino que seguimos con Covid, que sería hacer un ensayo clínico. Lo que pasa que eso es un poco complicado porque necesitaríamos tener un brote”, indicó.

Científicas argentinas investigan una droga usada contra el Covid para frenar el hantavirus (Foto ilustrativa)
Científicas argentinas investigan una droga usada contra el Covid para frenar el hantavirus (Foto ilustrativa)

Científicas argentinas investigan una droga usada contra el Covid para frenar el hantavirus (Foto ilustrativa)

“Tendría que ser un escenario donde uno pueda diseñar un ensayo exprés y hacer ahí el ensayo clínico, y evaluar si este spray nasal puede prevenir el contagio”, subrayó la investigadora que participa del trabajo clínico.

Aclaró que esta droga está pensada “como un mecanismo de prevención, de profilaxis que acompañe el resto de las medidas de prevención como la cuarentena y el aislamiento”, dijo sobre la carragenina, la droga que se evalúa aplicar.

Destacó que lo que hace “es cuando uno se coloca el spray nasal, se crea como una gelatina, como una barrera que cuando el virus entra a la nariz, que entra por ahí y así nos infecta, se une al virus, lo atrapa, e impide que el virus se pegue a nuestras células y nos infecte”.

“Si uno está en contacto con una persona enferma y se aplica cada 6 horas y llega a entrar alguna partícula viral, esa barrera gelatinosa la atrapa, uno la expulsa con el propio moco y el virus no llega a infectarlo, es una herramienta de prevención, pero no es para curar las enfermedades”, cerró.

Jujuy, zona endémica de hantavirus

El secretario de Salud de Jujuy, Luis Cadar, explicó que cada año el sistema sanitario espera la aparición de casos debido a las características geográficas y ambientales de la provincia. “Uno se alarma un poco con el tema del hantavirus. Jujuy es una zona endémica de esta enfermedad, esperamos los casos”, señaló el funcionario.

Hantavirus
Hantavirus.

Hantavirus.

Según detalló, la tasa de incidencia provincial ronda “0,5 cada 100 mil habitantes”, mientras que el promedio anual esperado oscila entre “4 y 10 casos por año”. En lo que va de 2026, Salud confirmó tres contagios aislados.

“Tenemos tres casos aislados en lo que va del año, los tres casos son rurales. Ninguno tiene nexo epidemiológico, no se contagiaron uno con el otro”, afirmó Cadar. La investigación sanitaria determinó que los contagios se produjeron por exposición ambiental vinculada a roedores silvestres. “Son todos por contaminación ambiental. El contacto se produce por la manipulación de las excretas del ratón”, agregó el secretario de Salud.

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