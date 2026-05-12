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12 de mayo de 2026 - 11:32
Salud.

La OMS espera más casos de hantavirus y ya se confirman 11 en el crucero MV Hondius

El brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius ya suma 11 casos confirmados y tres muertes. La OMS advirtió que podrían aparecer más casos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El titular del organismo (OMS) aseguró que tanto los pacientes confirmados como los sospechosos se encuentran bajo una supervisión médica estricta

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La advertencia fue realizada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien pidió a los países prepararse ante posibles nuevos contagios por el largo período de incubación del virus y por las interacciones que hubo entre pasajeros y tripulantes antes de que se aplicaran las medidas de aislamiento.

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Por qué la OMS espera más casos

El organismo internacional explicó que el seguimiento debe continuar porque las personas expuestas pueden desarrollar síntomas varios días después del contacto. En ese marco, la OMS recomendó que los evacuados sean sometidos a seguimiento activo, ya sea en centros de cuarentena designados o en sus domicilios, durante 42 días desde la última exposición, estimada el 10 de mayo, lo que lleva el control hasta el 21 de junio.

También remarcó que los países tienen soberanía para aplicar sus propias medidas, aunque la recomendación sanitaria apunta a mantener vigilancia estricta sobre contactos estrechos y casos sospechosos.

Ya son 11 los infectados de hantavirus

El brote del MV Hondius creció hasta 11 casos confirmados, incluidos los tres fallecimientos. En las últimas horas, España reportó un nuevo caso en un pasajero evacuado del crucero, mientras que otros 13 españoles dieron negativo en los primeros estudios.

El caso está asociado a la cepa Andes del hantavirus, una variante que puede transmitirse, aunque de manera poco frecuente, entre personas en situaciones de contacto estrecho. Esa característica elevó el nivel de alerta sanitaria y obligó a desplegar evacuaciones, cuarentenas y seguimientos en distintos países.

Qué pasó con el crucero

El MV Hondius llegó a las Islas Canarias y allí se completó la evacuación de pasajeros y parte de la tripulación. En total, fueron desembarcadas y repatriadas más de 120 personas, entre pasajeros y tripulantes, bajo un operativo sanitario coordinado internacionalmente.

Después de la evacuación, el buque zarpó rumbo a Países Bajos con una tripulación reducida. El objetivo es que llegue a Rotterdam para tareas de limpieza y desinfección.

Casos bajo seguimiento en varios países

El brote obligó a activar controles sanitarios en distintos países. Una pasajera francesa permanece en terapia intensiva en París, mientras que Estados Unidos reportó ciudadanos repatriados bajo monitoreo y España mantiene aislados a pasajeros evacuados.

También se informó que personal sanitario en Países Bajos fue puesto en cuarentena tras un manejo inadecuado de fluidos de un paciente infectado, lo que refuerza la necesidad de protocolos estrictos ante este tipo de cuadros.

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