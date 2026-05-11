Identificaron al "paciente cero" del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

La investigación por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius sumó un dato clave: las autoridades identificaron como presunto “paciente cero” a Leo Schilperoord, un ornitólogo neerlandés de 70 años que murió a bordo de la embarcación el 11 de abril , durante la travesía por el Atlántico Sur. El crucero había partido desde Ushuaia y el caso mantiene bajo seguimiento sanitario internacional a pasajeros y tripulantes.

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Según la información difundida por medios internacionales, Schilperoord comenzó con fiebre alta, malestar general, cefalea, dolor abdominal, diarrea y luego problemas respiratorios graves. Su cuadro se agravó rápidamente y falleció ese mismo día dentro del barco , sin que en ese momento se confirmara el diagnóstico mediante pruebas de laboratorio.

Las autoridades investigan si el contagio ocurrió durante una excursión en Ushuaia y confirmaron la circulación de la cepa Andes.(Foto: AFP).

Leo Schilperoord e ra biólogo y ornitólogo . Viajaba junto a su esposa, Mirjam Schilperoord-Huisman , de 69 años, en el tramo final de un recorrido por Sudamérica vinculado a la observación de aves. Ambos eran conocidos dentro de la comunidad de observadores y habían realizado publicaciones sobre aves en revistas especializadas.

Luego de la muerte de Leo, su cuerpo permaneció en el barco durante casi dos semanas, hasta que fue autorizado su desembarco el 24 de abril en la isla británica de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Días más tarde, también murió su esposa en Sudáfrica, donde había sido internada tras presentar un cuadro compatible con hantavirus.

Investigan dónde se produjo el contagio de hantavirus

Una de las hipótesis que analizan las autoridades sanitarias es que Schilperoord pudo haberse contagiado la variante Andes del hantavirus durante una excursión en la región de Ushuaia, antes de continuar el viaje a bordo del MV Hondius. Sin embargo, esa línea todavía permanece bajo investigación.

El dato es relevante porque la cepa Andes tiene una particularidad: puede transmitirse de persona a persona en situaciones de contacto estrecho, algo que no ocurre con todas las variantes del hantavirus. Esa posibilidad cambió el nivel de alerta sanitaria y obligó a implementar aislamientos, seguimiento de contactos y repatriaciones controladas.

Qué pasa con el crucero MV Hondius

El MV Hondius llegó a las Islas Canarias bajo un operativo sanitario especial. Las autoridades españolas, junto con organismos internacionales, coordinaron el desembarco, la evaluación médica y la repatriación de pasajeros y tripulantes. Según reportes europeos, el buque desembarcó a 94 personas de 19 nacionalidades y luego tenía previsto avanzar con tareas de abastecimiento antes de dirigirse a Países Bajos para su descontaminación final.

En los últimos días también se confirmaron nuevos casos entre pasajeros repatriados. Estados Unidos informó un caso positivo leve y otro con síntomas compatibles entre ciudadanos evacuados del crucero, mientras que Francia confirmó una pasajera positiva cuyo estado se deterioró tras el traslado.

Confirmaron la cepa Andes

El Ministerio de Sanidad de España confirmó que el virus detectado corresponde a la cepa Andes y que no presenta mutaciones relevantes. La secuenciación del virus se convirtió en una prioridad para la comunidad científica, ya que permite entender mejor el origen del brote y la posible cadena de transmisión.

Hasta el momento, el brote dejó tres personas fallecidas y varios casos confirmados o sospechosos vinculados al crucero. Las autoridades sanitarias remarcaron que el riesgo para la población general es bajo, pero mantienen controles estrictos sobre pasajeros, tripulantes y contactos estrechos.