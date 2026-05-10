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10 de mayo de 2026 - 18:36
Fútbol.

Cuyaya se quedó con el clásico capitalino y goleó a Lavalle en La Tablada

El Bandeño derrotó este domingo al General tanto en femenino como en masculino por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Jujeña.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Goleada de Cuyaya a Lavalle.

Goleada de Cuyaya a Lavalle.

Club Atlético Cuyaya y Club Atlético Lavalle volvieron a enfrentarse este domingo 10 de mayo en una nueva edición del clásico capitalino correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Jujeña.

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La jornada se disputó en el estadio Estadio La Tablada y contó con un importante operativo de seguridad para garantizar el ingreso y la permanencia de ambas parcialidades, que acompañaron con banderas, bombos y mucho aliento.

El primer duelo fue el correspondiente al fútbol femenino, donde las Bandeñas mostraron superioridad y se impusieron por 2 a 0 frente a las Generalas, con una sólida actuación colectiva y buen manejo del juego.

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Más tarde llegó el turno del clásico masculino y nuevamente fue festejo para Cuyaya, que dominó el encuentro y terminó goleando a Lavalle por 4 a 0.

Los goles del Bandeño fueron convertidos por Jerez, en dos oportunidades, además de Guzmán y Genovese, quienes sellaron una contundente victoria que desató la celebración de toda la hinchada en las tribunas de La Tablada.

Con este triunfo, Cuyaya no solo se quedó con el orgullo del clásico capitalino, sino también con tres puntos importantes en el Torneo Apertura de la Liga Jujeña.

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