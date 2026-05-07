Lavalle y Cuyaya viven la previa del clásico con un mensaje contra la violencia

Lavalle y Cuyaya jugarán este domingo una nueva edición del derby capitalino de la Liga Jujeña en el estadio La Tablada , en una jornada que tendrá dos partidos centrales: el encuentro femenino desde las 14:30 y el masculino a partir de las 16:30.

En la previa del clásico, se llevó adelante una conferencia de prensa con entrenadores y jugadores de ambos clubes, bajo el lema “Rivalidad sí, violencia no” , con el objetivo de transmitir un mensaje de convivencia para una de las rivalidades más convocantes del fútbol jujeño.

El último encuentro en el 2025 se lo quedó el conjunto de Moreno por 2 a 0.

Pablo Miranda , entrenador de Cuyaya, vivirá su primer clásico al frente del equipo bandeño. El DT destacó el recorrido que hizo dentro del club, desde las divisiones inferiores hasta llegar a la Primera, y remarcó la responsabilidad que implica este partido.

“Lo tomo con total responsabilidad. Un clásico es todo para un barrio y lo tomamos de la mejor manera, esperando que salga todo bien”, expresó Miranda en la previa del encuentro.

En la misma línea, desde Lavalle remarcaron el peso histórico de este cruce entre dos instituciones muy cercanas geográficamente y con una rivalidad marcada por los años. “Es un clásico que todos esperan, dos barrios rivales, dos barrios que los separa solamente una cuadra, y de ahí se ve la rivalidad de hace muchos años”, señalaron durante la conferencia.

Cuyaya llega con ansiedad y expectativa

Nicolás Yécora, arquero de Cuyaya, aseguró que el plantel viene preparando el partido con mucha intensidad y que el clásico es una de las fechas más esperadas desde el momento en que se conoce el fixture.

“Es un partido lindo, cuando te dan el fixture es lo primero que mirás, cuándo toca el clásico. Nos venimos preparando de la mejor manera. Creo que hicimos una gran semana, con la cabeza puesta en el domingo y ya ansiosos de que llegue”, expresó.

Nicolas Yecora - Cuyaya

El futbolista también remarcó lo especial que significa jugar este tipo de encuentros. “Es hermoso jugar un clásico. En lo personal ya jugué varios, todos son diferentes, son partidos únicos que se juegan no solo por los tres puntos, sino por la gente, por nosotros, por los hinchas, por los profes. Vivirlo desde adentro es algo increíble”, dijo.

Sobre el desarrollo del partido, Yécora anticipó un cruce exigente: “Va a ser duro, como todos los clásicos, cerrado, trabado, pero ojalá que nosotros podamos hacer nuestro juego, hacer lo que sabemos hacer y quedarnos con los tres puntos, que es lo que vamos a ir a buscar”.

Lavalle quiere ganar y pidió un clásico sin violencia

Iván Gallardo, entrenador de Lavalle, también destacó la importancia del partido y el marco que se espera en La Tablada. El DT sostuvo que será una jornada especial para el fútbol jujeño y, particularmente, para la gente del barrio Mariano Moreno.

“Estamos contentos. Es un hermoso partido, lo que todo Jujuy espera, creo, más la gente del barrio Mariano Moreno. Hay que disfrutarlo por lo hermoso que es jugarlo, por la gente, por la cancha llena, y por otro lado estamos obligados a ganar por cómo venimos en la tabla de posiciones”, expresó.

Lavalle - Cuyaya

Gallardo coincidió en que será un partido cerrado y de mucha disputa. “Creemos que va a ser trabado, como todos los clásicos, con mucho roce, mucha exigencia, y esperemos que el triunfo sea de nuestro lado”, indicó.

Además, dejó un mensaje para los hinchas de Lavalle de cara al domingo: “La gente de Lavalle siempre está día a día. Que lo disfruten, que sea un lindo clásico sin violencia, que piensen en la familia, que cada vez va más a la cancha”.

Horarios del derby capitalino

El clásico entre Lavalle y Cuyaya se jugará este domingo en el estadio La Tablada. La jornada comenzará con el partido femenino a las 14:30, mientras que el encuentro masculino está previsto para las 16:30.