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7 de mayo de 2026 - 18:44
Deportes.

Federico Valverde rompió el silencio tras la versión de una pelea en Real Madrid

El futbolista del Real Madrid explicó que se golpeó contra una mesa durante una discusión en el vestuario.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
&nbsp;Federico Valverde y AurélienTchouaméni en el Real Madrid

 Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid

Federico Valverde negó haber tenido una pelea física con Aurélien Tchouaméni tras el incidente ocurrido en el vestuario del Real Madrid. El mediocampista uruguayo publicó un comunicado en sus redes sociales y aclaró que la lesión en su frente fue consecuencia de un golpe accidental contra una mesa, y no de una agresión con su compañero.

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Valverde salió a aclarar las versiones que hablaban de un supuesto enfrentamiento físico. Según explicó el futbolista del Real Madrid, el incidente se originó en una discusión tras una jugada durante un entrenamiento, en un contexto atravesado por el cansancio y la frustración de la temporada.

El uruguayo negó que existiera una agresión entre ambos y remarcó que el corte en su frente fue producto de un accidente. “En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional”, expresó Valverde en su comunicado.

El descargo de Federico Valverde
El descargo de Federico Valverde

El descargo de Federico Valverde

Cómo se produjo la lesión

El jugador explicó que la discusión con Tchouaméni derivó en un movimiento desafortunado, en el que terminó golpeándose contra una mesa. Por ese corte, debió recibir atención hospitalaria.

“Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital”, detalló. Con esa explicación, Valverde buscó desmentir las versiones que señalaban una pelea violenta dentro del vestuario del Real Madrid.

Malestar por las filtraciones

En el comunicado, el mediocampista también hizo referencia a la tensión propia de un vestuario profesional y lamentó que el episodio haya trascendido públicamente.

“En un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento...”, afirmó.

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid
Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid

Valverde sostuvo que este tipo de roces pueden ocurrir dentro de un equipo, especialmente en una temporada marcada por la presión y los malos resultados, pero consideró que deberían resolverse internamente.

Su compromiso con el Real Madrid

El futbolista también expresó su frustración por no poder disputar el próximo partido por motivos médicos y aseguró que su principal preocupación es el impacto que el episodio pueda tener en su imagen y en la del club.

Valverde contó que no tenía previsto hablar antes de que terminara la temporada, ya que quería priorizar su rendimiento dentro de la cancha tras la eliminación en la Champions League.

“Me guardé la bronca y el rencor. Hemos desperdiciado otro año y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que tenía que dar era en el campo y siento que así lo hice”, señaló. Finalmente, el uruguayo reafirmó su compromiso con el club y sus compañeros.

“El Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida y no puedo ser ajeno”, remarcó Valverde, quien cerró su mensaje dejando en claro que cualquier roce queda fuera del campo de juego y que defendería a sus compañeros durante la competencia.

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