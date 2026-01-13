El duro posteo de Xabi Alonso tras ser despedido del Real Madrid

Xabi Alonso confirmó este lunes que dejará de ser el entrenador del Real Madrid tras una etapa muy breve al frente del equipo, que se extendió apenas por medio campeonato . La decisión fue comunicada por el propio DT a través de sus redes sociales , donde publicó un mensaje de despedida.

En sus palabras, expresó su gratitud hacia la institución , el plantel y los hinchas por el apoyo recibido durante su paso por Madrid .

En su llegada, la dirigencia había depositado una fuerte confianza en el entrenador al sellar un vínculo por tres temporadas , pero el proyecto se interrumpió de manera anticipada y no logró completar ni siquiera su primer año en el cargo.

En el texto que acompañó su despedida, el entrenador nacido en el País Vasco admitió que su ciclo al mando del plantel no terminó de la manera que él y el club imaginaban. “ Concluye esta etapa profesional y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad . Agradezco al club , a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo . Me voy con respeto , gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”, expresó.

La marcha de Alonso se ha producido tras varias semanas con un clima tenso.

La salida de Alonso se dio luego de un período prolongado de desgaste, marcado tanto por el bajo rendimiento futbolístico como por un ambiente interno cada vez más complejo. El plantel acumuló golpes importantes en distintas competencias y el último, la caída por 3-2 ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España, terminó de precipitar la decisión. El escenario adverso se había ido construyendo desde las primeras fechas del curso.

A ese panorama se sumó la dura despedida en las semifinales del Mundial de Clubes, donde el Real Madrid fue ampliamente superado y perdió 4-0 frente al PSG dirigido por Luis Enrique.

Si bien el equipo madrileño había arrancado el campeonato doméstico con un recorrido perfecto y una seguidilla de triunfos, el golpe sufrido en el clásico ante el Atlético de Madrid, con una dura derrota 5-2 en el Metropolitano, terminó de oscurecer el escenario. A los malos resultados frente a competidores directos se sumaron tensiones internas, con roces con figuras como Fede Valverde y Vinicius, situaciones que fueron deteriorando el vínculo entre el entrenador y el plantel.

Situación deportiva tras la salida de Alonso

Al momento de su salida, Xabi Alonso dejó al conjunto merengue ubicado como escolta en el campeonato español, a cuatro unidades de la cima que ocupa el FC Barcelona. En cuanto a los torneos de eliminación directa, el Real Madrid tiene programado para el miércoles entrante su compromiso por los octavos de final de la Copa del Rey frente al Albacete, desde las 21, partido que marcará el estreno de Álvaro Arbeloa al frente del primer equipo.

En el plano continental, el Real Madrid ocupa actualmente el séptimo escalón de la clasificación de la Champions League, una ubicación que lo mantiene dentro del lote de los ocho mejores y le garantiza, por ahora, el pasaje directo a los octavos de final, sin necesidad de atravesar una instancia previa.

Sin embargo, el recorrido aún no está cerrado. Quedan dos fechas por disputarse en esta etapa: primero recibirá al Mónaco en el estadio Santiago Bernabéu y luego deberá afrontar un compromiso clave ante el Benfica en condición de visitante, en Lisboa.

En ese contexto, la conducción del equipo en el corto plazo quedará bajo la responsabilidad de Álvaro Arbeloa, quien tomará el mando en un tramo decisivo del calendario.