martes 13 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de enero de 2026 - 11:51
Fútbol.

El duro posteo de Xabi Alonso tras ser despedido del Real Madrid

El ahora extécnico expresó su reconocimiento a la institución, al plantel y a los hinchas por el acompañamiento y el apoyo brindados a lo largo de este período.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Xabi Alonso se pronuncia tras su destitución del Real Madrid.

Xabi Alonso se pronuncia tras su destitución del Real Madrid.

Xabi Alonso confirmó este lunes que dejará de ser el entrenador del Real Madrid tras una etapa muy breve al frente del equipo, que se extendió apenas por medio campeonato. La decisión fue comunicada por el propio DT a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje de despedida.

Lee además
Franco Mastantuono, nuevo jugador del Real Madrid.
Mercado de pases.

Franco Mastantuono fue presentado en el Real Madrid
Barcelona le ganó al Real Madrid en la Supercopa de España
Fútbol.

Barcelona le ganó al Real Madrid en la Supercopa de España

En sus palabras, expresó su gratitud hacia la institución, el plantel y los hinchas por el apoyo recibido durante su paso por Madrid.

Xabi Alonso se pronuncia tras su destitución del Real Madrid.

En su llegada, la dirigencia había depositado una fuerte confianza en el entrenador al sellar un vínculo por tres temporadas, pero el proyecto se interrumpió de manera anticipada y no logró completar ni siquiera su primer año en el cargo.

El mensaje de Xabi Alonso tras ser despedido del Real Madrid

En el texto que acompañó su despedida, el entrenador nacido en el País Vasco admitió que su ciclo al mando del plantel no terminó de la manera que él y el club imaginaban. “Concluye esta etapa profesional y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”, expresó.

La marcha de Alonso se ha producido tras varias semanas con un clima tenso.

La salida de Alonso se dio luego de un período prolongado de desgaste, marcado tanto por el bajo rendimiento futbolístico como por un ambiente interno cada vez más complejo. El plantel acumuló golpes importantes en distintas competencias y el último, la caída por 3-2 ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España, terminó de precipitar la decisión. El escenario adverso se había ido construyendo desde las primeras fechas del curso.

A ese panorama se sumó la dura despedida en las semifinales del Mundial de Clubes, donde el Real Madrid fue ampliamente superado y perdió 4-0 frente al PSG dirigido por Luis Enrique.

El Real Madrid sufrió una clara eliminación en las semifinales del Mundial de Clubes al caer por 4-0 contra el PSG de Luis Enrique Martínez.

Si bien el equipo madrileño había arrancado el campeonato doméstico con un recorrido perfecto y una seguidilla de triunfos, el golpe sufrido en el clásico ante el Atlético de Madrid, con una dura derrota 5-2 en el Metropolitano, terminó de oscurecer el escenario. A los malos resultados frente a competidores directos se sumaron tensiones internas, con roces con figuras como Fede Valverde y Vinicius, situaciones que fueron deteriorando el vínculo entre el entrenador y el plantel.

El ya exentrenador ha agrecido al club, a los jugadores y a la afición por el respaldo recibido durante los últimos.

Situación deportiva tras la salida de Alonso

Al momento de su salida, Xabi Alonso dejó al conjunto merengue ubicado como escolta en el campeonato español, a cuatro unidades de la cima que ocupa el FC Barcelona. En cuanto a los torneos de eliminación directa, el Real Madrid tiene programado para el miércoles entrante su compromiso por los octavos de final de la Copa del Rey frente al Albacete, desde las 21, partido que marcará el estreno de Álvaro Arbeloa al frente del primer equipo.

En el plano continental, el Real Madrid ocupa actualmente el séptimo escalón de la clasificación de la Champions League, una ubicación que lo mantiene dentro del lote de los ocho mejores y le garantiza, por ahora, el pasaje directo a los octavos de final, sin necesidad de atravesar una instancia previa.

Xabi Alonso se pronuncia tras su destitución del Real Madrid.

Sin embargo, el recorrido aún no está cerrado. Quedan dos fechas por disputarse en esta etapa: primero recibirá al Mónaco en el estadio Santiago Bernabéu y luego deberá afrontar un compromiso clave ante el Benfica en condición de visitante, en Lisboa.

En ese contexto, la conducción del equipo en el corto plazo quedará bajo la responsabilidad de Álvaro Arbeloa, quien tomará el mando en un tramo decisivo del calendario.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Franco Mastantuono fue presentado en el Real Madrid

Barcelona le ganó al Real Madrid en la Supercopa de España

River Plate le ganó 1 a 0 a Millonarios en el primer amistoso

Nahuel, el hijo de Marcelo Gallardo, jugará en un club del norte

Rally Dakar 2026: Kevin Benavides suma podio

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet
Liga Argentina.

Jujuy Básquet arranca la agenda de local: este martes recibe a Estudiantes

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Granizo en Jujuy. video
Tiempo.

Gran parte de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Ola mortal en la Costa Atlántica: El mar está embravecido de una forma antinatural video
Tragedia.

Ola mortal en la Costa Atlántica: "El mar está embravecido de una forma antinatural"

Lugar donde están los perros. video
Maltrato.

Los Perales: qué pasará con perros abandonados tras la detención de su dueño

Pánico en la Costa Atlántica de Bs. As. por una ola gigante que dejó un muerto y 35 heridos video
Tragedia.

Pánico en la Costa Atlántica de Bs. As. por una ola gigante que dejó un muerto y 35 heridos

Vivienda de Los Perales donde están los perros solos video
Alarma.

Preocupación en Los Perales: dos perros fueron abandonados al ser detenido su dueño

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel