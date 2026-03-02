El jujeño Rodrigo Abán fue citado a la Selección Argentina Paralímpica y sueña con competir en Portugal

El nadador jujeño Rodrigo Abán fue citado para integrar la Selección Paralímpica Argentina y buscará renovar sus marcas en el Open del CENARD, con el gran objetivo de competir en el Mundial de Portugal en octubre. Detrás del logro hay disciplina, trabajo profesional y un fuerte acompañamiento familiar.

Rodrigo Abán ya forma parte de la Selección Argentina y la próxima semana viajará al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), donde se desarrollará el primer Open internacional del año.

Allí buscará registrar las marcas necesarias para llegar en las mejores condiciones al Mundial que se disputará en Portugal en octubre.

Su entrenador, Mario Zuruguay, explicó que el camino no depende únicamente del rendimiento en el agua. “El equipo está conformado por muchos deportistas que están alcanzando sus objetivos y nosotros trabajamos para apoyarlos, buscando todos los recursos para que logren sus metas. Esto no es solamente de los deportistas, sino de todo un equipo familiar y profesional”, señaló.

Rodrigo entrena con una rutina exigente, sostenida por un grupo interdisciplinario que incluye acompañamiento técnico y emocional. Cuando el ánimo no está en su mejor momento, el equipo interviene para reforzar la parte motivacional. Cuando está enfocado, sigue al pie de la letra cada indicación.

Rodrigo ya acumula cinco medallas, pero el desafío ahora es mayor. La cita internacional en Portugal representa un salto competitivo y una experiencia única a nivel deportivo. Antes, deberá afrontar el Open en el CENARD y luego una concentración nacional en La Pampa, última instancia previa al Mundial.

El desafío económico

El camino deportivo viene acompañado de un esfuerzo económico significativo. Según explicó su entrenador, gran parte de los costos deben ser afrontados por las familias, ya que la federación que nuclea a los deportistas con síndrome de Down no cuenta con el mismo respaldo presupuestario que otras estructuras deportivas nacionales.

Actualmente deben cubrir pasajes, alojamiento y comidas para las competencias previas, y en las próximas semanas se conocerá el presupuesto final para viajar a Portugal. Por eso, la familia de Rodrigo inició una campaña para reunir fondos y poder concretar el viaje.

Rodrigo Abán, el jujeño que llegó a la Selección Argentina Paralímpica y lucha por su sueño mundial

Un orgullo que representa a Jujuy

Más allá de los tiempos y las marcas, la historia de Rodrigo refleja algo más profundo como el compromiso, constancia y una red de apoyo que lo impulsa a superarse. Cada entrenamiento, cada medalla y cada esfuerzo económico forman parte de un mismo sueño: que un nadador jujeño represente al país en el Mundial de Portugal.