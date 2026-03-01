domingo 01 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de marzo de 2026 - 11:23
Tristeza.

Quién era Pila Sleive: la conductora jujeña que fue emblema del deporte, la cultura y alegría

Este 1 de marzo falleció Yolanda Matilde Sleive, conocida como Pila. Una vida marcada por la educación física, la cultura jujeña y llena de alegría.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Pila Sleive de niña

Pila Sleive de niña

Lee además
fallecio pila sleive, la historica conductora jujena video
Luto.

Falleció Pila Sleive, la histórica conductora jujeña
Barrio Alto Comedero.
Jujuy.

Plan de seguridad en Alto Comedero con una inversión de más de $2.400 millones

La provincia de Jujuy la despide con profunda tristeza, ya que fue una referente del deporte, la cultura popular y una figura que irradiaba felicidad, recibiendo siempre grandes muestras de afecto por parte de la comunidad.

PILA V2 - TODOJUJUY

El mensaje de su hermana Jacoba

Alrededor de las 9.51 hs, Jacoba Sleive anunciaba la triste noticia del fallecimiento de Pila Sleive. A través de un sentido mensaje por redes sociales, despidió a su hermana dando a conocer una noticia que conmocionó a todo el territorio jujeño.

La recordare con toda su alegría haciendo lo que que más le gustaba actividades alegres que la hacían deliz. Fue mi hermana mayor. Mi maestra. Mi profe . Madraza siempre con ganas de hacer cosas todo el tiempo. Te amo por siempre hermana querida. Te espera un cielo lleno de descanso y tu eterna alegría, dejaste de sufrir. La recordare con toda su alegría haciendo lo que que más le gustaba actividades alegres que la hacían deliz. Fue mi hermana mayor. Mi maestra. Mi profe . Madraza siempre con ganas de hacer cosas todo el tiempo. Te amo por siempre hermana querida. Te espera un cielo lleno de descanso y tu eterna alegría, dejaste de sufrir.

Cabe destacar que Pila se encontraba atravesando una larga enfermedad, y en las últimas horas había sido internada por complicaciones en su salud. Asimismo, su hermana anunció que los restos de Pila serán velados en una sala ubicada en calle Arenales, de San Salvador de Jujuy.

pila sleive familia (2)

Quién era Pila Sleive: una historia marcada por el deporte, la cultura y la alegría popular

Yolanda Matilde Sleive, más conocida como Pila, nació en San Pedro de Jujuy. Era la hija mayor y tenía otras dos hermanas.

En sus inicios fue profesora de Educación Física, destacándose en gimnasia artística y básquet. Ella se recordaba siempre como "una profesora exigente y gritona", pero celebraba los logros que había obtenido junto con sus alumnas a pesar del tiempo.

pila sleive educacion física

En la década del 90 llevó adelante el recordado programa televisivo Gimnasia, Ritmo y Salud, que la convirtió en una figura emblemática de los medios jujeños. Más tarde, y gracias al cariño del público, encabezó también Fiesta por Fiesta, una propuesta que la llevó a recorrer la provincia mostrando sus festividades y su riqueza cultural.

Además, su nombre quedó especialmente ligado a su participación en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, donde tuvo un rol activo durante años.

image

Una luchadora y buena mamá

En el año 2016, en el programa #TiempoDe que se emitía por Canal 4, Ema Puch Sleive, hija de la conductora, brindó unas emocionantes palabras sobre su mamá. Principalmente, la describió como una luchadora, incansable por conseguir lo que se proponía y muy buena mamá.

Es muy inquieta, no para, a pesar de estar enferma ella sigue, es desobediente, pero una excelente mamá. A pesar de lo que le pasa, tiene muchas pilas y le pone mucha garra. Es muy inquieta, no para, a pesar de estar enferma ella sigue, es desobediente, pero una excelente mamá. A pesar de lo que le pasa, tiene muchas pilas y le pone mucha garra.

En otro tramo de la entrevista, Ema totalmente conmovida resaltó: "Más allá de las habilidades que heredamos de ella, aprendimos a luchar por lo que uno quiere, a no bajar los brazos".

Embed - Pila Sleive en #TiempoDe conocernos

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Falleció Pila Sleive, la histórica conductora jujeña

Plan de seguridad en Alto Comedero con una inversión de más de $2.400 millones

Batalla de Humahuaca: una gesta heroica del pueblo jujeño

Félix González: "Jujuy tiene la mayor cantidad de artistas per cápita del país"

Tragedia en Tilcara: buscan al vehículo que atropelló y mató a un joven en la RN 9

Lo que se lee ahora
fallecio pila sleive, la historica conductora jujena video
Luto.

Falleció Pila Sleive, la histórica conductora jujeña

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Pila Sleive de niña video
Tristeza.

Quién era Pila Sleive: la conductora jujeña que fue emblema del deporte, la cultura y alegría

Falleció Pila Sleive, la histórica conductora jujeña video
Luto.

Falleció Pila Sleive, la histórica conductora jujeña

Paro docente - Foto archivo. video
Reclamo.

Paro nacional docente: gremios jujeños confirmaron que adhieren

Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto

Donald Trump dijo que las operaciones contra Irán podrían durar casi un mes
EN VIVO.

Donald Trump dijo que las operaciones contra Irán podrían durar casi un mes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel