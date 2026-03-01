Quién era Pila Sleive: la conductora jujeña que fue emblema del deporte, la cultura y alegría

Este 1 de marzo de 2026 murió Yolanda Matilde Sleive, más conocida como Pila. La reconocida conductora jujeña atravesaba una larga enfermedad que se agravó en los últimos días. La noticia fue confirmada por su hermana, Jacoba quien la despidió con sentidas palabras.

La provincia de Jujuy la despide con profunda tristeza, ya que fue una referente del deporte, la cultura popular y una figura que irradiaba felicidad, recibiendo siempre grandes muestras de afecto por parte de la comunidad.

Alrededor de las 9.51 hs, Jacoba Sleive anunciaba la triste noticia del fallecimiento de Pila Sleive. A través de un sentido mensaje por redes sociales, despidió a su hermana dando a conocer una noticia que conmocionó a todo el territorio jujeño.

La recordare con toda su alegría haciendo lo que que más le gustaba actividades alegres que la hacían deliz. Fue mi hermana mayor. Mi maestra. Mi profe . Madraza siempre con ganas de hacer cosas todo el tiempo. Te amo por siempre hermana querida. Te espera un cielo lleno de descanso y tu eterna alegría, dejaste de sufrir. La recordare con toda su alegría haciendo lo que que más le gustaba actividades alegres que la hacían deliz. Fue mi hermana mayor. Mi maestra. Mi profe . Madraza siempre con ganas de hacer cosas todo el tiempo. Te amo por siempre hermana querida. Te espera un cielo lleno de descanso y tu eterna alegría, dejaste de sufrir.

Cabe destacar que Pila se encontraba atravesando una larga enfermedad, y en las últimas horas había sido internada por complicaciones en su salud. Asimismo, su hermana anunció que los restos de Pila serán velados en una sala ubicada en calle Arenales, de San Salvador de Jujuy.

pila sleive familia (2)

Quién era Pila Sleive: una historia marcada por el deporte, la cultura y la alegría popular

Yolanda Matilde Sleive, más conocida como Pila, nació en San Pedro de Jujuy. Era la hija mayor y tenía otras dos hermanas.

En sus inicios fue profesora de Educación Física, destacándose en gimnasia artística y básquet. Ella se recordaba siempre como "una profesora exigente y gritona", pero celebraba los logros que había obtenido junto con sus alumnas a pesar del tiempo.

pila sleive educacion física

En la década del 90 llevó adelante el recordado programa televisivo Gimnasia, Ritmo y Salud, que la convirtió en una figura emblemática de los medios jujeños. Más tarde, y gracias al cariño del público, encabezó también Fiesta por Fiesta, una propuesta que la llevó a recorrer la provincia mostrando sus festividades y su riqueza cultural.

Además, su nombre quedó especialmente ligado a su participación en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, donde tuvo un rol activo durante años.

image

Una luchadora y buena mamá

En el año 2016, en el programa #TiempoDe que se emitía por Canal 4, Ema Puch Sleive, hija de la conductora, brindó unas emocionantes palabras sobre su mamá. Principalmente, la describió como una luchadora, incansable por conseguir lo que se proponía y muy buena mamá.

Es muy inquieta, no para, a pesar de estar enferma ella sigue, es desobediente, pero una excelente mamá. A pesar de lo que le pasa, tiene muchas pilas y le pone mucha garra. Es muy inquieta, no para, a pesar de estar enferma ella sigue, es desobediente, pero una excelente mamá. A pesar de lo que le pasa, tiene muchas pilas y le pone mucha garra.

En otro tramo de la entrevista, Ema totalmente conmovida resaltó: "Más allá de las habilidades que heredamos de ella, aprendimos a luchar por lo que uno quiere, a no bajar los brazos".