Batalla de Humahuaca: una gesta heroica del pueblo jujeño

El 1ero de marzo de 1817 se produjo uno de los hechos heroicos del pueblo jujeño y el Ejército del Norte en la lucha gaucha por la independencia nacional: la Batalla de Humahuaca .

La Batalla de Humahuaca (1 de marzo de 1817) fue una victoria patriota clave durante la Guerra de la Independencia Argentina, donde el Coronel Manuel Eduardo Arias, bajo las órdenes de Martín Miguel de Güemes, derrotó a las fuerzas realistas del Mariscal José de la Serna en Jujuy, capturando armamento, municiones y prisioneros

En enero de 1817, el Ejército Real del Perú comandado por José de la Serna e Hinojosa había ingresado a territorio jujeño y fortificado en Humahuaca, prosiguiendo luego su marcha hasta San Salvador de Jujuy dejando en la Quebrada un grupo de soldados y municiones.

Humahuaca era un punto clave porque allí convergían el camino que llevaba al Valle de San Andrés por el Abra de Zenta (hacia San Ramón de la Nueva Orán).

Luego que Olañeta saliera de la ciudad histórica con 100 soldados y jefes militares hacia lo que hoy es la capital de la provincia, las tropas de Manuel Eduardo Arias aprovecharon la oportunidad y enfrentaron a los invasores con lo que tenían: lanzas, sables y palos.

Unos 150 gauchos asaltaron el fuerte que se había instalado en su pueblo natal y, sin mayores problemas, tomaron la bandera del Regimiento, armas, municiones, comestibles, ropa, ganado y detuvieron a más de 100 realistas.

Posteriormente el Manuel Arias fue ascendido por Manuel Belgrano al rango de coronel por pedido de Martín Miguel de Güemes. Sus subalternos también recibieron medallas de plata y ascensos por la exitosa Batalla de Humahuaca, una de las gestas más audaces de la lucha gaucha por la independencia.