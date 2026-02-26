Año Nuevo Chino en San Salvador de Jujuy: cortes y restricciones de tránsito

Año Nuevo Chino en Jujuy (foto archivo).

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que, con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino, se implementarán cortes y restricciones de tránsito en el microcentro de la ciudad.

La medida fue comunicada por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, y afectará la circulación vehicular en inmediaciones de la Casa de Gobierno de Jujuy y la Plaza Belgrano, donde se desarrollarán las actividades.

Calles con restricción total por el Año Nuevo Chino Según detallaron oficialmente, se dispondrá: Corte total en calle Sarmiento , entre Belgrano e Independencia.

Corte total en calle San Martín, entre Otero y Coronel Gorriti. Las restricciones comenzarán a regir a partir de las 22:00 horas del viernes 27 de febrero y se extenderán hasta el 1° de marzo. Desde el municipio solicitaron a conductores y peatones respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito que estará trabajando en la zona para ordenar la circulación y garantizar la seguridad durante el evento.

