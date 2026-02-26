jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 16:30
Atención.

Año Nuevo Chino en San Salvador de Jujuy: cortes y restricciones de tránsito

Habrá cortes totales en calles cercanas a Casa de Gobierno y Plaza Belgrano desde el viernes a las 22 hasta el 1° de marzo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Año Nuevo Chino en Jujuy (foto archivo).

Año Nuevo Chino en Jujuy (foto archivo).

El Año Nuevo Chino es una de las celebraciones más importantes del calendario oriental.
Mundo.

¿Cuándo cae el Año Nuevo Chino 2026?
Todo lo que hay que hacer para atraer la buena energía en el Año Nuevo Chino, de acuerdo al Feng Shui.
Mundo.

Año Nuevo Chino: las claves del feng shui para iniciar el ciclo con buena energía

La medida fue comunicada por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, y afectará la circulación vehicular en inmediaciones de la Casa de Gobierno de Jujuy y la Plaza Belgrano, donde se desarrollarán las actividades.

image
A&ntilde;o Nuevo Chino en Jujuy (foto archivo).

Año Nuevo Chino en Jujuy (foto archivo).

Calles con restricción total por el Año Nuevo Chino

Según detallaron oficialmente, se dispondrá:

  • Corte total en calle Sarmiento, entre Belgrano e Independencia.

  • Corte total en calle San Martín, entre Otero y Coronel Gorriti.

Las restricciones comenzarán a regir a partir de las 22:00 horas del viernes 27 de febrero y se extenderán hasta el 1° de marzo.

Desde el municipio solicitaron a conductores y peatones respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito que estará trabajando en la zona para ordenar la circulación y garantizar la seguridad durante el evento.

