jueves 05 de febrero de 2026

5 de febrero de 2026 - 11:15
¿Cuándo cae el Año Nuevo Chino 2026?

Se rige por el calendario lunar y comienza con la segunda Luna nueva tras el solsticio. Las predicciones del Año Nuevo Chino para cada signo.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
El Año Nuevo Chino es una de las celebraciones más importantes del calendario oriental.

El Año Nuevo Chino, llamado también Festival de la Primavera, constituye una de las festividades más relevantes del mundo oriental y señala el comienzo de un nuevo período anual, definido por la combinación de uno de los doce signos animales del zodíaco chino y uno de los cinco elementos que conforman su sistema simbólico.

Horóscopo chino 2026.
Horóscopo chino 2026: los signos que tendrán el mejor año económico
Así será el año del Caballo de Fuego según tu signo.
Horóscopo Chino 2026: qué energías trae el Caballo de Fuego y cómo impactará en cada signo

En 2026, esta celebración tendrá lugar el 17 de febrero, jornada en la que concluirá el Año de la Serpiente y se iniciará el Año del Caballo de Fuego, una dupla asociada a la intensidad, la vitalidad y el dinamismo.

Este 2026 es el Año del Caballo de Fuego y adelanta transformaciones.

A diferencia del sistema gregoriano, el Año Nuevo Chino no responde a una fecha estable, ya que se organiza según el calendario lunar. Por ese motivo, su inicio puede ubicarse entre finales de enero y la primera quincena de febrero, coincidiendo específicamente con la segunda Luna nueva posterior al solsticio, que es de invierno en el hemisferio norte y de verano en el sur.

Otra característica distintiva de esta celebración es su duración, que se prolonga durante 15 días —en esta ocasión, hasta el 3 de marzo— y tiene su cierre con el tradicional Festival de los Faroles, una jornada atravesada por desfiles, espectáculos luminosos y encuentros familiares.

Qué significa el Caballo en el horóscopo chino

Dentro del horóscopo chino, el Caballo ocupa el séptimo lugar y encarna valores como la autonomía, la rapidez, el espíritu aventurero y la búsqueda de independencia.

El Caballo representa el impulso vital, el deseo de avanzar y la necesidad de movimiento.

Este signo se vincula con personalidades magnéticas, entusiastas y dispuestas a asumir retos, que no dudan en modificar el rumbo cuando perciben que así se acercan a sus metas. En la cosmovisión oriental, el Caballo es símbolo de energía vital, empuje hacia adelante y una marcada necesidad de acción y dinamismo.

Cuando el Caballo rige el calendario, suele presagiarse una etapa intensa y en constante movimiento, marcada por transformaciones aceleradas, desplazamientos frecuentes y elecciones osadas, junto con un impulso general por cuestionar esquemas rígidos. No se trata de un ciclo propicio para la quietud: este signo empuja a tomar iniciativa, asumir riesgos y guiarse por el instinto.

Cuál es el poder del Fuego, según el horóscopo chino

De acuerdo con la fecha de nacimiento, a cada persona le corresponde uno de los doce signos animales y uno de los cinco elementosMetal, Madera, Agua, Fuego o Tierra—, que imprimen tonos particulares tanto al signo como a la energía general del ciclo anual.

Cuándo es el Año Nuevo Chino 2026 y qué significa el Caballo de Fuego.

En ese esquema, el elemento Fuego se asocia con la intensidad, la capacidad creativa, la ambición y una marcada carga emocional. Al combinarse con el Caballo, acentúa su temperamento impulsivo y configura un período especialmente potente, atravesado por resoluciones veloces, ideales elevados y una profunda necesidad de manifestación individual.

Este ciclo también puede estar atravesado por episodios de tensión y reacciones impulsivas, por lo que el desafío principal será mantener el balance y no actuar guiados únicamente por la euforia del momento.

En esa línea, la última ocasión en que se celebró un Año del Caballo de Fuego, en 1966, quedó vinculada a cambios profundos en los planos social, cultural y político a escala global.

Año nuevo chino 2026.

A partir de ese antecedente, numerosos especialistas en astrología china sostienen que 2026 podría desplegar un escenario de grandes transformaciones, tanto en el ámbito personal como en el colectivo.

Qué se espera del Año Nuevo Chino 2026

De acuerdo con la tradición astrológica oriental, el Caballo de Fuego impulsa etapas de arranque y renovación, alentando iniciativas arriesgadas y elecciones firmes. Se presenta como un período ideal para lanzar proyectos, reorientar la carrera laboral, planificar viajes o dejar atrás costumbres arraigadas. Además, potencia la capacidad de conducir y destacarse, favoreciendo los espacios de exposición y protagonismo.

No obstante, tanta intensidad puede transformarse en choques o desacuerdos si no se administra con cuidado. Por eso, se aconseja avanzar con convicción, pero sin descuidar la calma ni la sensibilidad hacia los demás. El espíritu del Caballo de Fuego valora la coherencia personal, aunque sanciona los actos precipitados y la falta de control.

Por  Maria Eugenia Burgos

