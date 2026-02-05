Impactante choque en barrio Cuyaya: un auto se estrelló contra un poste de luz

Un violento siniestro vial se registró en la mañana de este jueves en el barrio Cuyaya, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, cuando un automóvil perdió el control e impactó de lleno contra un poste de alumbrado público. El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 horas, en la intersección de José de la Iglesia y Comandante de la Corte.

Pérdida de control e impacto frontal Según las primeras informaciones, se trató de un solo vehículo que circulaba por la calle José de la Iglesia y que, por causas que aún se investigan, habría perdido el control mientras descendía, colisionando violentamente contra uno de los postes de luz ubicados en la zona. El impacto fue de tal magnitud que todo el frente del automóvil quedó completamente destruido.

Impactante choque en barrio Cuyaya: un auto se estrelló contra un poste de luz Impactante choque en barrio Cuyaya: un auto se estrelló contra un poste de luz Dos personas heridas y traslado al hospital Dentro del vehículo viajaban dos personas mayores de edad, quienes resultaron heridas producto del choque. Tras el impacto, se activaron los airbags, lo que habría evitado consecuencias mayores. Personal del SAME acudió rápidamente al lugar y trasladó a ambos ocupantes al Hospital Pablo Soria para una mejor evaluación médica.

Negativa al test de alcoholemia De acuerdo a fuentes policiales, los ocupantes del automóvil se habrían negado a realizar el test de alcoholemia, por lo que se labraron las actuaciones correspondientes. El vehículo involucrado sería modelo 2023.

Investigación en curso Efectivos de la Policía de la Provincia trabajaron en el lugar realizando las pericias de rigor y se solicitarán las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro. La investigación continúa para establecer las responsabilidades del hecho.

