Choque en Ruta 66: confirmaron que el conductor del auto estaba alcoholizado y que el motociclista perdió una pierna

Foto ilustrativa.

Este viernes por la mañana, ocurrió un terrible siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta sobre la colectora de la Ruta 66, a la altura del ingreso al sector Teniente Steves, en Alto Comedero. Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió la amputación de una de sus piernas y permanece internado en estado delicado.

El hecho se conoció alrededor de las 8:30, luego de un llamado que alertó a la Policía sobre un siniestro vial en el tramo comprendido entre la avenida Intersindical y la zona conocida como “el Chatarrero”. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la colisión entre un Ford Fiesta y una motocicleta, cuyos restos quedaron esparcidos sobre la calzada.

Según fuentes policiales, el automóvil era conducido por un hombre de 49 años, mientras que el motociclista, de 43, se encontraba tendido en el asfalto con lesiones visibles y un cuadro de extrema gravedad, por lo que se activó de inmediato el protocolo de emergencia.

Minutos después, una ambulancia del SAME asistió a la víctima de 43 años y dispuso su traslado urgente al Hospital Pablo Soria. Desde el centro sanitario, le confirmaron a TodoJujuy.com que el motociclista sufrió una lesión severa en uno de sus miembros inferiores que derivó en la amputación de la pierna, y que durante la tarde de este viernes debía ser sometido a una nueva intervención quirúrgica.

En tanto, cerca de las 9:35, el conductor del auto fue trasladado a la Subcomisaría de las 150 Hectáreas para cumplir con las actuaciones de rigor. Allí se le practicó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo, confirmando que manejaba bajo los efectos del alcohol al momento del choque.

