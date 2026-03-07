domingo 08 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de marzo de 2026 - 20:18
Jujuy.

La Justicia sobreseyó al ex gobernador Eduardo Fellner en la Megacausa

El Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delitos resolvió una serie de planteos en la denominada “megacausa”. En ese marco, el ex gobernador Eduardo Alfredo Fellner fue sobreseído.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Justicia sobreseyó al ex gobernador Eduardo Fellner en la Megacausa

La Justicia sobreseyó al ex gobernador Eduardo Fellner en la Megacausa

El juez Rodolfo Fernández dispuso el sobreseimiento del ex gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, en la denominada “megacausa” por presunto fraude a la administración pública. La decisión se tomó luego de hacer lugar a un planteo presentado por la defensa del ex mandatario provincial, lo que derivó en su desvinculación de los hechos investigados en el expediente.

Lee además
jujuy: convocan voluntarios para un espacio que cuidara a hijos de trabajadores de bajos recursos video
Solidaridad.

Jujuy: convocan voluntarios para un espacio que cuidará a hijos de trabajadores de bajos recursos
la quiaca: hallaron tres camionetas con mas de 1.700 kilos de hojas de coca en la frontera
Secuestro.

La Quiaca: Hallaron tres camionetas con más de 1.700 kilos de hojas de coca en la frontera

La Justicia sobreseyó al ex gobernador Eduardo Fellner en la Megacausa

La resolución también incluyó el sobreseimiento total y definitivo de otros doce imputados, entre ellos el actual intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Eduardo Jorge, y Julio Carlos Moisés.

En el listado de personas sobreseídas figuran además José Luis Mercado, Ramón Jorge Ale, Elsa Faustina Flores, Alberto Faustino Ortiz, Sergio Gustavo Bautista, Adrián Rubén Mendieta, Nilson Gabriel Ortega, Rolando Pascual Ficoseco, Leonel Aldo Herrera y Elina Elizabeth Liquin.

Sin embargo, el magistrado rechazó la mayoría de los planteos presentados por otras defensas y resolvió que el proceso judicial continúe para varios acusados. Entre ellos se encuentra la dirigente social Milagro Amalia Ángela Sala, Héctor Gustavo Carrizo, Gladys Noemí Díaz, Liliana Mirta Aizama, Claudia Alicia Trenque, Luis Cosentini y Lucio Abregú.

image
Milagro Amalia Ángela Sala

Milagro Amalia Ángela Sala

En su resolución, el juez explicó a Todojujuy.com que la imputación continúa para algunos ex funcionarios provinciales debido a que “tienen obligación extrapenal, es decir ver que se aplicasen los fondos remitidos por nación y que adquirían el carácter de provincial para que los mismos se utilicen correctamente a la ejecución de esas viviendas” precisó Fernández.

En este sentido, sentenció “estamos hablando de que faltan 2.000 viviendas para ciudadanos”

La causa que investiga presuntas maniobras de administración fraudulenta en perjuicio del Estado provincial mediante el manejo de fondos públicos destinados a programas habitacionales también tienen imputados a los ex funcionarios nacionales José Francisco López y Germán Ariel Nivello, debido a qué, según detalla el magistrado, “ellos tenían la función de auditar las obras y realizar los controles pertinentes, si bien no tenían el control de los fondos, le correspondía auditar los mismos”.

Finalmente, el juez Fernández señaló que “todavía no existe fecha para la realización del juicio debido a que hay que esperar los recursos que puedan presentar las partes que quedaron involucradas”, por lo que el avance del proceso dependerá de las futuras presentaciones judiciales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy: convocan voluntarios para un espacio que cuidará a hijos de trabajadores de bajos recursos

La Quiaca: Hallaron tres camionetas con más de 1.700 kilos de hojas de coca en la frontera

Argentina presentó una moción de emergencia en EE.UU. por el juicio de YPF

Fortalecen el acompañamiento a familias de personas con discapacidad en Jujuy

El IUPS abre la inscripción para su convocatoria docente 2026

Lo que se lee ahora
la quiaca: hallaron tres camionetas con mas de 1.700 kilos de hojas de coca en la frontera
Secuestro.

La Quiaca: Hallaron tres camionetas con más de 1.700 kilos de hojas de coca en la frontera

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Incertidumbre por el debut de Coudet en River
Fútbol.

Incertidumbre por el debut de Coudet en River

Hoy se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy
Sociedad.

Hoy se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy

Escudo de las Américas
Acuerdo.

Qué es el "Escudo de las Américas" y qué países integran la nueva alianza regional

El IUPS abre la inscripción para su convocatoria docente 2026
Seguridad.

El IUPS abre la inscripción para su convocatoria docente 2026

Accidente en Jujuy  video
Accidente.

Motociclista derrapó por la lluvia en avenida General Savio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel