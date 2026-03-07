La Justicia sobreseyó al ex gobernador Eduardo Fellner en la Megacausa

El juez Rodolfo Fernández dispuso el sobreseimiento del ex gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner , en la denominada “megacausa” por presunto fraude a la administración pública. La decisión se tomó luego de hacer lugar a un planteo presentado por la defensa del ex mandatario provincial, lo que derivó en su desvinculación de los hechos investigados en el expediente.

La resolución también incluyó el sobreseimiento total y definitivo de otros doce imputados, entre ellos el actual intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Eduardo Jorge, y Julio Carlos Moisés .

Sin embargo, el magistrado rechazó la mayoría de los planteos presentados por otras defensas y resolvió que el proceso judicial continúe para varios acusados. Entre ellos se encuentra la dirigente social Milagro Amalia Ángela Sala , Héctor Gustavo Carrizo, Gladys Noemí Díaz, Liliana Mirta Aizama, Claudia Alicia Trenque, Luis Cosentini y Lucio Abregú.

image Milagro Amalia Ángela Sala

En su resolución, el juez explicó a Todojujuy.com que la imputación continúa para algunos ex funcionarios provinciales debido a que “tienen obligación extrapenal, es decir ver que se aplicasen los fondos remitidos por nación y que adquirían el carácter de provincial para que los mismos se utilicen correctamente a la ejecución de esas viviendas” precisó Fernández.

En este sentido, sentenció “estamos hablando de que faltan 2.000 viviendas para ciudadanos”

La causa que investiga presuntas maniobras de administración fraudulenta en perjuicio del Estado provincial mediante el manejo de fondos públicos destinados a programas habitacionales también tienen imputados a los ex funcionarios nacionales José Francisco López y Germán Ariel Nivello, debido a qué, según detalla el magistrado, “ellos tenían la función de auditar las obras y realizar los controles pertinentes, si bien no tenían el control de los fondos, le correspondía auditar los mismos”.

Finalmente, el juez Fernández señaló que “todavía no existe fecha para la realización del juicio debido a que hay que esperar los recursos que puedan presentar las partes que quedaron involucradas”, por lo que el avance del proceso dependerá de las futuras presentaciones judiciales.